網約車｜HKTaxi 4.1停運　今起逐步停帳戶　邀轉用母公司Uber App

的士網約平台 HKTaxi 今（3日）宣布，今日起逐步暫停帳戶，平台將於4月1日停止運作，邀請用戶轉移到母公司旗下的Uber App。



的士網約平台 HKTaxi 今（3日）宣布將於4月1日停止運作，邀請用戶轉移到Uber App。（資料圖片/梁鵬威攝）

HKTaxi今（3日）於手機應用程式向用戶發通告，宣布今日起至3月31日，帳戶會逐步被暫停，直至所有帳戶在4月1日停用。平台邀請用戶轉移到Uber App，指轉用後首5次行程，每程可享100元折扣。

HKTaxi指用戶轉到Uber後，可繼續使用咪錶的士選項，以及要求的士司機提供「八五折的」，即有15%折扣優惠。原有司機轉到Uber平台後，亦可繼續接到咪錶的士訂單。

HKTaxi指，Uber將繼續設有咪錶的士選項。（資料圖片）

成立於2013年，HKTaxi為本港首批網上預算的士應用程式。Uber於2021年收購HKTaxi，2023年與HKTaxi 合作，除了以包車價形式運作的Uber Taxi外，還新增「按錶收費的士（咪錶的士）」選項。

的士小巴總商會會長周國強。（資料圖片/梁鵬威攝）

周國強：HKTaxi漸趨商業化 手法如Uber

香港的士小巴商總會會長周國強對HKTaxi停運表示無奈，認為HKTaxi是活躍的士網約平台，頗能代表香港的士業，預計停運後大部份司機會轉至Uber。他同時指出HKTaxi近年轉趨商業化，部份規定不利業界，例如要「買分」才能接單等，「手法好似Uber咁」，導致部份司機轉投高德地圖等平台。