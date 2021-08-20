Uber再搶攻的士市場　收購網約平台HKTaxi　冀推動的士業發展

近年Uber積極搶攻的士市場，Uber今日（20日）宣布，收購香港的士網約平台HKTaxi，冀增加的士司機的收入。Uber表示，是次合作對使用Uber及HKTaxi應用程式的乘客及司機，不會帶來即時影響，並相信有助推動的士業發展。



Uber表示，是次合將HKTaxi的軟件設計和本地知識，結合Uber在全球運營及科技研發的經驗，相信有助推動的士業發展，並突顯香港作為亞太區初創和交通樞紐的角色。

Uber指，過去8年HKTaxi連繫的士司機及乘客，具備預約、配對和的士車資電子支付等功能，深受香港人的歡迎。在是次合作下，使用Uber及HKTaxi應用程式的司機和乘客，不會受到即時影響。

HKTaxi 聯合創辦人Kay Lui 表示，一直為全港的士司機和乘客帶來創新和更佳的服務，希望結合Uber的全球運營經驗後，可為司機、乘客和業界人士締造更好的的士行業。

Uber 香港區總經理鍾志霆亦稱，對HKTaxi團隊加入Uber香港團隊感到高興，期待能夠共同推動網約車在香港普及化。他續稱，隨著愈來愈多人使用Uber選乘的士服務，此舉將進一步彰顯Uber對香港以及全球的士行業的重視。

Uber指經程式接單的士持續增加

早於2019年，Uber嘗試推出Uber Flash，首度進軍香港的士市場，惟啟用當日已「出師不利」，的士車行天誠汽車原有意合作，但臨時退出，苦無合作對象。不過，Uber未有完全退出的士市場，一直有的士司機使用Uber Flash平台接單。到去年10月，Uber再次「打正旗號」推出預約的士服務Uber Taxi，以較錶價便宜價錢，供乘客預約的士。

鍾志霆今年3月接受《香港01》訪問時表示，2019/20年度使用Uber接單的士司機的增長率為78%，2020/21年度人數更增逾一倍，增長率達103%，現時加入平台的士司機人數，已達四位數字。

根據HKTaxi官方網站介紹，該程式載量超過120萬人次，擁有逾45,000名司機會員。另外，今年4月港鐵應用程式新增功能連接至的士預約程式，當中包括HKTaxi。