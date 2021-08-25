Uber收購HKTaxi　會否削弱競爭？

網約車平台Uber在上周五（20日）宣布全面收購本港網上召喚的士平台HKTaxi。擁有HKTaxi的創投公司發新聞稿，指出該合作將不會對使用兩個平台的的司機和乘客帶來「即時」影響，即兩個平台仍然獨立運作。但網約車和的士是競爭對手，收購行動的影響會否在中長期顯現，例如削弱兩者競爭，乘客的服務水平轉差？



HKTaxi官網顯示有約三萬名的士司機使用，佔本地活躍司機人數七至八成，顧客應用程式下載量超過100萬人次，足以證明覆蓋面之廣。因此外界相信Uber此收購行動是藉掌管平台染指的士業務，一併主導網約車和的士市場。

在的士方面，不少市民不滿意服務質素差，認為網約服務雖然較貴但質素較好，亦有助令的士行業感到壓力，從而改善服務。當競爭愈趨激烈，甚或能進一步透過牌價下降而撼動車主利益。但如今Uber宣布收購競爭對手，乘客自然關心會減少競爭。

Uber宣布收購HKTaxi。（Uber提供相片）

英國例子值參考

此等擔憂不是無的放矢，Uber在英國的同類收購經歷值得參考。Uber收購其他租車程式並非香港首創，企業在去年收購英國出租車和私人租車營運商Autocab和背後的程式營運商。此舉一度惹來英國競爭及市場管理局（CMA）主動調查，及後於今年3月底批准收購。局方提出的關注圍繞以下兩點：一、兩者過往是否直接競爭對手；二、收購會否令Autocab用家面對較差對待，以及強迫分享數據給Uber。

局方最終判斷收購不會削弱競爭。兩者過往並非密切對手，而且當的士公司覺得Uber削弱它們的生存，它們可以選擇其他程式營運商。Uber在今年5月起，陸續在英國不同城市的Uber程式新增Local Cab功能，給用家召喚的士，換言之原有程式不再使用。

現時幾乎每部的士車頭都會放滿電話方便司機在應用程式接單。(資料圖片/梁鵬威攝)

Uber在英國通過監管競爭機構一關，不表示香港也過關，相關機構必須審視這次收購對乘客利益的潛在影響。例如Uber在香港的收購會否擠走其他網約車應用程式，進一步收購其他程式，又或者運用權勢增收的士和私家車司機費用，司機再把費用轉嫁給乘客，競爭事務委員會、消費者委員會等法定機構應持續跟進。

更根本而言，目前Uber的網約車業務在香港仍未合法化，令的士業務的競爭有限。港大經管學院年初便曾建議，政府可考慮合法化並出售特別牌照予網約車平台，將出售牌照收入轉移予的士牌照持有人，減低政策阻力。可考慮方案當然不只一個，問題在於官員是否有心打破悶局。