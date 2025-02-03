鄭志剛會見法國總統馬克龍　獲讚揚對中法文化交流有貢獻

法國總統馬克龍早前於愛麗舍宮會見K11創辦人鄭志剛。馬克龍高度評價鄭志剛多年來致力於推動中法文化交流方面的努力，指其創立的K11 Art Foundation，為中法兩國的藝術家和文化機構搭建了橋樑；鄭志剛表示，對能夠會見馬克龍及其內閣感到榮幸，又形容雙方討論富啟發性、意義深遠。



K11創辦人鄭志剛日前到訪法國愛麗舍宮會見法國總統馬克龍。

K11創辦人鄭志剛日前到訪法國愛麗舍宮會見法國總統馬克龍。馬克龍在會談中高度評價鄭志剛多年來致力於推動中法文化交流方面的努力，並讚揚其創立的「K11 Art Foundation」，與法國頂級文化機構如龐比度中心、巴黎國立高等美術學院等展開深度合作，為中法兩國的藝術家和文化機構搭建了橋樑。

馬克龍強調，法國將進一步加強與中國在文化領域的合作，並期望未來通過雙方共同努力，讓藝術成為連結中法兩國的永恆橋樑，他同時表示，法國願意在文化交流領域投入更多資源，與鄭志剛共同推動藝術和文化的全球傳播。

K11創辦人鄭志剛日前到訪法國愛麗舍宮會見法國總統馬克龍。

鄭志剛則指，希望通過K11平台及K11 Art Foundation的支持，推動更多聯合藝術展覽、公共藝術項目及青年藝術家交流計劃，促進中法文化交融，亦強調K11 Art Foundation將幫助更多青年藝術家走向國際舞台，進一步為全球文化交流貢獻力量。

鄭志剛會後表示，對能夠會見馬克龍及其內閣感到榮幸，又形容雙方就文化交流如何成為連接東西方的重要橋樑，進行了富有啟發性的討論，聚焦文化產業全球化，涵蓋藝術創作、創新設計、文化遺產保育、創新動漫、體育文化及電子競技等範疇。

他又形容這場對話意義深遠，不僅揭示了全球文化產業價值高達3萬億美元的龐大市場機遇，也為全球文化產業的創新合作開創了新局面。他相信未來中法能共同推動多元共融、繁榮發展的文化產業新格局，讓文化的魅力在世界每個角落綻放光芒。