傳新世界3.7億沽工廈　鄭志剛「愛將」張之杰任K11 Concepts CEO

本地發展商再度沽貨。有消息指出，新世界（0017）最新再以3.67億元沽出新蒲崗六合街9號的活化工廈Artisan Hub。合計過去兩年，新世界已全數沽出新蒲崗六合街一幢酒店及兩幢工商物業，套現接近30億元。



此外，新世界今年出現管理層變動，鄭志剛轉任非執行副主席，同時收購新世界的K11管理公司業務。被視為鄭志剛「愛將」、新世界高級商務總監張之杰（Richard）出任K11 Concepts Management Limited的集團行政總裁，並且已於11月退任新世界職務。



Artisan Hub早於2017年入伙，樓高11層，總樓面面積約64,434平方呎。，地下至5樓為零售樓面，樓上6樓至11樓為商業用途，每層樓面約5,564至6,889平方呎。在2023年6月其出租率已達100%，一樓全層為健身中心，二樓全層最新由空手道機構租用，至於中層全層樓面，獲香港國際米蘭青訓學院承租，面積約5,564平方呎。

↓↓六合街9號活化工廈項目Artisan Hub↓↓

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事實上，連同上述Artisan Hub賣出後，新世界（0017）位於新蒲崗六合街的三項全幢物業已經全數沽出。如今月中已有消息指出，其2022年7月落成的六合街21號工廈重建項目Artisan Lab，市傳以6.2億元沽出，該物業樓高22層，樓面面積約12萬平方呎。

↓↓六合街21號工廈重建項目Artisan Lab↓↓

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至於原由新世界持有的六合街19號九龍貝爾特酒店，早於2022年12月以20億元沽出予宏安地産（1243）夥拍美國私募基金Angelo, Gordon & Co, L.P.（簡稱AG）。酒店大樓擁有695間客房，總樓面面積約285,000平方呎。

鄭志剛「愛將」張之杰出任K11 Concepts CEO

新世界今年出現管理層變動，鄭志剛轉任非執行副主席，同時收購新世界的K11管理公司業務。被視為鄭志剛「愛將」、新世界高級商務總監張之杰（Richard）最新在社交平台更新資料，顯示他出任K11 Concepts Management Limited的集團行政總裁，並且已於11月退任新世界職務。

其職務包括營運香港及中國內地現有10多家K11商場，並正建立新業務項目，包括K11 Experience、K11 Products和Gentry Club，也與其他全球業主合作開發K11藝術文化區及零售物業。