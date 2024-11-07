鄭志剛太太現身廣州周大福中心　出席家族活動企「C位」｜溫多娜

自從新世界（0017）9月底發生「大地震」，前行政總裁鄭志剛辭任行政總裁，轉做非執董及非執行副主席，作風變得低調，絕跡各大社交媒體。不過溫多娜就八到，鄭志剛太太余雅穎（Jennifer）周一（4日），現身廣州周大福中心。去做咩？原來係出席《鄭裕彤傳》簡體版正式發布會呀。



唔講唔知，《鄭裕彤傳》當年係受彤叔鄭裕彤幼子鄭家成所托，為紀念爸爸以口述歷史方式寫成嘅。今次出埋簡體版，發布會自然相當墟冚。當中由鄭家成負責致歡迎辭，其他新世界系及周大福系高層等都有出席。

以往鄭志剛同太太Jennifer一直係傳媒追訪焦點，不過今次內媒就相當「識做」喇，雖然Jennifer在活動上企喺「C位」，但未有向她追問鄭志剛近況。之後報道有關活動時，內媒甚至無提Jennifer個名，只係引述鄭家成好榮幸可以透過《鄭裕彤傳》，去傳承父親的人生智慧咁話。

鄭志剛太太余雅穎去年曾親自主持「明日女菁領袖峰會2024」。（YouTube截圖）

不過，Jennifer同老公鄭志剛一樣，都係非常熱心公職。由她創辦嘅培菁女性創效基金，今個星期六會喺西九故宮文化博物館舉辦「明日女菁領袖峰會2024」，上年佢都有去撐場，唔知今次會唔會再度現身，主持大局？