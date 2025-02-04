情人節2025｜謝邱安儀料市道不及往年　周五有幫助：送花行動多啲

政府統計處於周一（3日）公布最新零售業銷售臨時統計數字，去年12月份錄得的總值按年下降9.7%連跌十個月，下周五2月14日就是情人節，業界如何看？ 香港零售管理協會主席謝邱安儀今日指（4日），今年情人節在星期五，「送花行動多啲絕對有幫助」，但今時今日的零售環境有太多不同因素，今年情人節零售市道一定不及以往：「相對𠵱家嘅低迷，有一個節日當然係好事。」

至於整體零售數據向下情況，謝邱安儀預計到今年3月及4月打後會「大大收窄」，全因去年3、4月的基數太低：「當時跌到谷底。」



香港零售管理協會主席謝邱安儀。（資料圖片）

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謝邱安儀今日在商業電台節目表示，香港零售市道受港人外遊及遊客消費不像以往兩大因素影響，節日對零售有一定幫助，但她形容今時今日的零售環境有太多不同因素，很複雜，相信今年情人節零售市道與疫情前相比，一定有所不及：「但相對𠵱家嘅低迷，有一個節日當然係好事。」今年情人節在周五，謝邱安儀指如情人節在周一至周五，市道會相對較好：「送花行動多啲絕對有幫助（對零售市道）。」

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