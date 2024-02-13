情人節｜花店推二奶8折優惠　有男士帶「二奶」揀花一次買兩束

明日（14日）就是情人節，為表愛意，不少人都會送花予另一半。北角一間花店就以「情人節花束有『二奶』8折」作招徠，冀吸引生意，該店店員表示，實際上客人只需買兩束花便可享8折優惠，毋須真的「包二奶」。不過他稱，曾目擊有男士帶同「二奶」前來買花，買後更發自內心地笑。



10年前有傳媒報道，情人節期間有男士在花店一次過買兩束花，他被追問下表示「呢個唔可以曝光⋯⋯我幫人買㗎」，報道刊出後惹來熱烈討論。今年本港亦有花店以「有二奶」就有8折優惠作招徠。

構思來自網上片段 買兩束就有優惠

該優惠早在1月底推介，花店店員陳先生表示，由於今年農曆新年與情人節相近，所以除了賣蘭花外，花店都想推廣一下情人節花束。

陳先生表示，今次「情人節花束有『二奶』8折」的營銷策略，是構思自2014年在新聞報道上見到有男士購買兩束花的片段，令其想到可藉此吸引更多人買花，「Make some noise」。他稱，營銷成功吸引不少人到此拍照查詢。

他稱，實際上客人只需購買兩束花就可享有優惠，無需真正「包二奶」，「都係講下笑，但都會畀返個折扣佢哋」。

男顧客帶「這二奶」一起揀花：發自內心咁笑

老一輩常說，女兒是爸爸前世情人。陳先生就稱，有客人和女兒一起來揀花，最後入手買兩束花，又稱他們為前世情人買花後「會發自內心咁笑」。

情人節花束以玫瑰為主，價錢則未有加、減價，與去年相若，大約為500至600元。（余月明攝）

店員：北上熱潮影響銷情

目前店舖在北角只是短租，暫時只開店約一個月，並在月尾結業。陳先生認為，今年人流確實有所增加，客人有9成都是本地人，但天氣、北上熱潮或對銷情有影響，而蘭花方面，則因為有法例規定不能擅自入口，他未有擔心北上潮影響蘭花銷情。

新一代儀式感或有轉變

陳生又認為，新一代對花，或對愛情、儀式感有所轉變，笑言自己都沒有買花予女朋友，自己亦觀察到銷情一般。他表示，情人節花束以玫瑰為主，價錢則未有加、減價，與去年相若，大約為500至600元。