情人節｜深圳逆向代購送花　網店接40張單超預期　99枝玫瑰賣千元

香港與內地通關後，出現深圳反向代購熱潮，今天（14日）是情人節，網上亦出現了不少深圳代購花束。有負責人指「花墟大部份（鮮花）都係大陸落」，代購深圳花束價錢加上運費，比在花墟買便宜一半，如99枝玫瑰連運費需1,000元；單計售價，最受歡迎的11枝玫瑰花為200元，是本港市價三分一。她在今個情人節接到40張單，比預期多一倍。



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深圳代購花束比香港平一半

自通關以來，出現深圳反向代購熱潮，熟食、零食、冷凍食品、日用品亦可透過代購買。臨近情人節，網上亦出現了不少深圳代購花束，代購網店負責人王小姐表示，由於今年情人節仍屬農歷新年假，因此價錢有少許上漲，99枝玫瑰加上運費約需1,000元至1,200元，相比香港花店需2,000元起並未包含運費，代購深圳花束便宜一半。

花墟大部份（鮮花）都係大陸落，變相我哋嘅價錢一定有優勢，因為免卻咗舖租好多嘢。 代購網店負責人王小姐

11枝紅玫瑰最受歡迎

王小姐由去年11月開始代購生意，她指，每日約有10至20張訂單，大部份日子接受即日落單。她亦曾接畢業花、節慶花、年花等訂單，情人節當日約有40張訂單，比預期多一倍，前一日的查詢亦逐漸增加。

她表示，今年11枝紅玫瑰最受歡迎，售價只需約200元，但在香港買則需要約600元，亦有部份客人購買99枝紅玫瑰。

▼2月12日 花墟店舖由銷售年花轉售情人節花束▼



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由於生意由王小姐一人打理，部份訂單會親自運送，因此每日接訂單數目有限。她表示，在深圳有數間合作的花店，會親自向他們確認訂單，花店職員把花束運送至關口，她再把花束帶回港，她形容過程十分「吃力」。她表示，若訂單量多，部份深圳花店亦會直接運送到港。

北上買花帶回家十分吃力 相信逆向代購花束有得做

王小姐續指，現時深圳很多花店亦有與香港代購店合作，反向代購花束優勢在於價錢便宜；香港市民亦甚少為了買花往返內地，把花束帶回家亦十分吃力，因此相信逆向代購花束有發展潛力。