Chubby Hearts情人節｜巨型紅心中環浮半空　李家超：盛事陸續來

今日情人節(14日),港府推動的大型成事之一香港設計中心策展「Chubby Hearts Hong Kong」啟動。由著名設計師Anya Hindmarch構思的直徑12米巨型紅色Chubby Hearts繼於倫敦登場後,將首次來到亞洲,更特別於今日至本月24日、即西方情人節至元宵節期間飄浮在香港多處上空,供市民打卡。



Chubby Hearts在今日除會出現在中環皇后像廣場花園啟動禮現場,首日也會由早上10時起在另外三個地方快閃,包括:包括旺角花墟、大埔林村許願廣場及堅尼地城卑路乍街海濱(上午10時至下午6時)。



行政長官李家超主持開幕式時,表示Chubby Hearts今次首度來亞洲,並選在香港展出,是本港一大重要項目,未來會有不同類型盛事,未來會有不同類型盛事,旅客、商人也會知道香港是必須到訪、有盡各種活動及娛樂的地方。



行政長官李家超、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、設計師Anya Hindmarch及Chubby Hearts Hong Kong設計及創意旅遊大使劉嘉玲,今早於皇后像廣場花園出席啟動禮,見證巨型紅心設計裝置升空一刻。

李家超及太太近11時到場,Chubby Hearts的設計師Anya 也陪伴在旁,並向他們介紹巨型紅心。李家超致辭首先恭祝各人農曆新年快樂,情人節快樂。

他提到,Chubby Hearts是由英國著名設計師Anya Hindmarch設計,今次首度來亞洲展出,並選在香港,是本港一大重要項目。

李家超表示,數分鐘後,愛將無處不在(love is in the air),又形容今次的巨型紅心是具啟發性的藝術,感謝設計師將裝置帶來亞洲,未來11日香港多處地標也會有快閃紅心。

他也提到,未來會有不同類型盛事,旅客、商人也會知道香港是必須到訪、有盡各種活動及娛樂的地方。

香港設計中心董事會主席嚴志明致辭時則指,該中心相信樂的藝術可提升生活,今次的巨型紅心能溫暖人心,與人分享喜悅。他又說,本地團隊過去半年一直與設計師Anya合作,也與多個本地藝術家合作,包括與音樂家高世章合作,請他創作展出時用的音樂。他最後希望作品可溫暖所有人的心。

Chubby Hearts設計師Anya Hindmarch 也祝願大家龍年快樂,她說將Chubby Hearts帶來香港是其夢想,與人分享溫暖,感謝主辦方及各方的努力及協助。她表示在港時間很喜悅,最後祝願大眾情人節快樂。

在眾嘉賓致辭後,李家超和影星劉嘉玲等人,把心型卡放進主禮枱裝置,他們身後的巨型紅心Chubby Hearts即徐徐升上半空。

李家超與一眾嘉賓在儀式後,用手指「比心」合照,其後他拿起手機與夫人以巨型紅心為背景,進行自拍。

設計師Anya Hindmarch也在活動後見記者,她表示今日非常興奮、激動,又提到1993年首次來港,一直覺得香港很平靜、很迷人的城市。

她亦是香港常客,數月前才來過香港,至於今次來港與上次有何分別,她笑言今次比較熱。被問到為何香港的裝置會較倫敦展出過的大,她說覺得香港適合大些的裝置。

Chubby Hearts情人節出現地方:

.中環皇后像廣場花園(2月14日至24日每天下午1時至晚上9時,直徑12米)

.旺角花墟(上午10時至下午4時,直徑3米)

.大埔林村許願廣場(上午10時至下午6時,直徑3米)

.堅尼地城卑路乍街海濱(上午10時至下午6時,直徑3米)



巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts:

日期:2月14日至24日

時間:下午1時至晚上9時

地點:中環皇后像廣場花園



長駐中環皇后像廣場 設16個「快閃」打卡位

卑路乍灣海濱長廊

中環街市

中西區海濱長廊〔中環段〕

前九廣鐵路鐘樓〔尖沙咀鐘樓〕

東岸公園主題區

旺角花墟

香港海事博物館

和昌大押

桂林街

林村許願廣場

昂坪市集

山頂廣場

山頂道花園〔山頂〕

元創方

大澳

廟街



由著名設計師Anya Hindmarch構思、香港設計中心策展及呈獻的「Chubby Hearts Hong Kong」將於2月14至24日在香港多處上空飄浮巨型紅心設計裝置。(受訪者提供圖片)

Chubby Hearts今個西方情人節至年十五「中國情人節」元宵節期間首次來到亞洲,為香港景觀增添更多趣味和創意。是次Chubby Hearts中體積最大的全新作品,直徑達12米,較倫敦所展出的大4倍,將首次在香港亮相,展期內長駐中環皇后像廣場花園。

除了長駐中環的打卡位置外,也將會設有15至16個「快閃」打卡位分布在香港各處,策展的香港設計中心首先公布今日將於3個地點率先展示,巨型紅心直徑為3米。

香港設計中心將陸續在社交媒體或網站公布當日紅心飄浮的位置,市民可留意相關網站之餘。

今次香港Chubby Hearts 亦獲得香港政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助。