流感高峰期｜港今季接種193萬劑疫苗創新高　4青壯年感染後不治

48歲台灣女藝人「大S」徐熙媛於日本患流感併發肺炎猝逝，令社會對流感及接種疫苗關注度大升。衞生署今日（4日）表示，截至本周日（2日），2024/2025年度各項疫苗接種計劃共接種約193.2萬劑疫苗，為歷史新高。



當中接種率最高的群組為6歲至未滿12歲的兒童，約24萬人，佔該年齡群組七成；最低為50至64歲人士，約40.6萬人，佔該年齡群組兩成。據最新流感速遞，18至49歲組別中有四人感染流感後死亡，涉三女一男，當中只有一人曾接種本季流感疫苗。



▼2024.09.12 香港醫學會建議市民盡快接種冬季流感疫苗▼



+ 13

截至本周日接種劑數比上季多6.4%

現正值香港流感高峰期，衞生署表示，政府一直鼓勵市民盡早接種季節性流感疫苗，並透過各項疫苗注射計劃，為合資格人士提供免費及資助季節性流感疫苗。截至本周日，2024/2025年度各疫苗接種計劃共接種約193.2萬劑疫苗，較上年同期增加約6.4%，超過上年度各項疫苗注射計劃的整體接種劑數（約187.3萬劑），創歷史新高。

6歲至未滿12歲接種率最高、50至64歲最低

接種率最高的群組為6歲至未滿12歲的兒童，約24萬人接種疫苗，佔該年齡群組七成；最低為50至64歲組別，約40.6萬人接種，佔該年齡群組兩成。

6個月大至未滿6歲的兒童，約11.2萬人已接種，佔該年齡群組五成；12歲至未滿18歲的兒童約19萬人接種，佔該年齡群組五成；65歲或以上人士約83.1萬人，佔該群組近五成。另外，其他 (包括合資格懷孕婦女、有長期健康問題的人士、醫護人員、家禽從業員，及從事養豬或屠宰豬隻行業的人士)則有約12萬人接種疫苗。

衞生署呼籲所有仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，以減低重症和死亡的風險。（資料圖片）

18至49歲組別中有4人染流感亡 ３人無打疫苗

根據最新流感速遞，18至49歲組別中有四人感染流感後死亡，涉及三女一男，年齡介乎22至42歲，全均有慢性疾病記錄，當中只有一人曾接種本季流感接種。衞生署昨表示，本港自上月初進入流感季節，首四周已錄得122宗流感死亡個案。

現時數據顯示流感活躍程度仍處上升階段，呼籲所有年滿6個月或以上人士（除有已知禁忌症外）立即接種流感疫苗。衞生署亦提醒前往外地的市民，應在出發前留意目的地的流感情況，做好個人保護措施，當身處外地人多擠迫的地方時應考慮佩戴外科口罩等。無論在香港或外地，若出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診。