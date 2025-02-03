大S染流感逝世｜孔繁毅：本港高峰期持續多3至4星期　還免疫負債

48歲台灣女藝人、「大S」徐熙媛於日本患流感併發肺炎逝世，引起廣泛關注。本港正值流感高峰期，衞生防護中心今（3日）表示流感活躍程度仍會持續攀升一段時間，才到達頂峰。農曆新年假期剛結束，市民互相拜年，不少人外遊，會否潛藏大爆發？



港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅指，社會正在「償還免疫負債」，流感高峰期會持續多三至四個星期，但隨着疫苗接種率上升及自然感染，正逐步建立免疫屏障，惟可再進一步提升長者及兒童的接種率。



衞生防護中心總監徐樂堅今（3日）表示，香港和北半球多個地方的流感活躍程度處於高水平，包括內地、日韓等地，而本港的流感活躍程度會持續攀升一段時間才到達頂峰，現時仍處上升階段。

▼2024.09.12 香港醫學會建議市民盡快接種冬季流感疫苗▼



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港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

新年多家庭聚會及市民外遊 令流感高峰期持續

港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅表示，由於新年假期較多家庭聚會，密切接觸增感染風險，加上市民外遊，目前的流感高峰期會持續多三至四個星期；另外，明天（4日）氣溫急降至12度，他指除了令病毒更活躍，對於長者感染個案，亦會增加其病情複雜的比率，尤其患肺炎、心衰竭者，以及令原有疾病惡化。

今季流感的嚴重個案比近五季為多，衞生署表示，今年首四周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期多出逾半（56.7%）。孔繁毅認為，原因是社會正在「償還免疫負債」。至於現時免疫屏障是否足夠，他表示隨著流感疫苗接種率上升，以及自然感染，本港正逐步建立免疫屏障，但長者及兒童的接種率可再進一步改善。

診所感冒病人：未有打算接種疫苗

位於葵芳港鐵站外的盈健醫療中心，門外未見有關於流感疫苗接種的告示。下午約3時許，診所內只有不足5名看診人士在內；直至約4時，診所高峰時有約10名看診人士在內。

陳先生今天因感冒而到盈健醫療中心看醫生，他稱尚未接種流感疫苗，亦未有打算接種。他續說，不清楚接種疫苗的時間、地點及價錢，「冇關心過呢啲嘢」。他亦有聽說大S因流感併發症身亡的消息，但認為「擔心唔得嚟，要搵食」。

於同一診所看醫生的雷小姐同樣表示，未有接種流感疫苗，亦未有計劃接種。她定居於澳洲，指當地的流感情況不太嚴重，故不認為有必要接種疫苗，「自己小心啲就得。」她又說，未有聽說在港的朋友或家人有接種流感疫苗。

家長與女兒去年已打疫苗 對大S突然離世感震驚

下午約4時30分，位於葵涌廣場內的俊傑醫療中心，只有不足5名看診人士在內。診所門口貼有告示，稱「設有流感快速測試」及「最新2024/2025流感針已經提供」。

袁小姐今天陪同感冒的女兒來到俊傑醫療中心看醫生。她說，已和女兒於上年10月接種流感疫苗，「每年10月都會打，已經習慣咗。」她說，有聽說大S因流感併發症身亡的消息，感到十分震驚。她認為現時的流感情況嚴重，但沒有覺得特別擔心，「冇辦法，打咗（疫苗）只係個併發症冇咁嚴重。」

八旬老翁吳先生今天來到俊傑醫療中心覆診，他稱已於上個月接種流感疫苗，故不擔心感染流感。他說，有聽說大S因流感併發症身亡的消息，但認為是難以避免的事情，「冇辦法㗎啦，幾千萬人梗有一兩個。」他認為香港的衛生情況良好，不認為此處的流感情況特別嚴重，反問：「700幾萬人有幾多個（患上流感）啊？」