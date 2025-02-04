流感奪命｜青山醫院女病房3人感染　69歲長期病患病人年初三離世

台灣藝人徐熙媛（大S）早前赴日旅遊期間，感染流感併發肺炎離世，引起社會對流感關注。青山醫院今（4日）公布，該院精神科女病房上周二（1月28日）起，先後有三名病人感染甲型流感，其中一名69歲長期病患病情惡化，於上周五（1月31日）離世。



青山醫院今（4日）公布，該院精神科女病房上周二（1月28日）起，先後有三名病人感染甲型流感，其中一人病情惡化，於上周五（1月31日）離世。

青山醫院表示，該院一個成人精神科女病房自上周二（1月28日）起先後有三名年齡介乎56歲至69歲的病人，出現呼吸道感染徵狀，病毒測試證實，他們均對甲型流感病毒呈陽性反應。

其中一名69歲、本身有長期病患的病人，因病情持續惡化於上周五（1月31日）日離世。其餘兩名病人現正接受隔離治療，情況穩定。

青山醫院已將有關個案呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心作出跟進；並已根據既定指引加強感染控制措施，又指會繼續緊密監察該病房病人的健康情況。