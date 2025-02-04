啟德體育園主場館3.1開幕　羅淑佩解釋文體旅局FB帖文曾消失之謎

文化體育及旅遊局今晚（4日）在Facebook公布，啟德主場館於3月1日正式開幕，將成為國際級體育盛事及大型文娛活動的首選場地。不過帖文一度消失，局長羅淑佩解釋因要修正帖文內容，「頭炮」應為3月底的7人欖球賽，而非4月的Coldplay演唱會。



▼啟德體育園主場館首開天幕測試▼



FB帖文第一版指主場館「頭炮」為Coldplay演唱會

啟德體育園主場館今晚舉行港超聯U22足球賽，由傑志迎戰北區，並首次打開天幕進行測試，共有5萬人進行演練。

文體旅局於同晚表示，啟德主場館將於3月1日正式開幕，將成為國際級體育盛事及大型文娛活動的首選場地，國際知名樂隊Coldplay打響頭陣，在主場館舉行演唱會。

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不過該帖其後一度消失，約近11時重現，首段末句改為「嚟緊將會有2025年香港國際七人欖球賽#HongKongSevens打響頭陣，之後亦會有國際知名樂隊#Coldplay喺主場館開演唱會 」。

局長羅淑佩在晚上11時許交代今晚啟德體育園主場館演煉結果時，回應一度刪帖之事。她指因為「頭炮」並非4月Coldplay演唱會，內容要修正，「頭炮」應是3月底的7人欖球賽，「應該準確啲好。」

她又表示，主場館多次測試並不斷微調後，很有信心能順利運作，宣布主場館在3月1日開幕，詳情較後時間公布。