啟德體育園主場館首開天幕演練　參加者：關注安全問題及散場時間

啟德體育園主場館今晚（4日）進行5萬人演練，舉行港超聯U22足球賽，由傑志迎戰北區，並首次打開天幕進行測試。參與者主要是公務員及政府僱員，但也有市民受議員邀請到場參與測試，表示會留意安全問題，例如走火通道的位置等，以及散場所需時間。



啟德體育園主場館今晚進行演練，有5萬名公務員、政府僱員等參與。是次測試首次打開天幕，測試噪音情況，環保署屆時有專人監測音量水平，以確保達可接受程度。

晚上約7時，距離開賽尚餘1小時，參加者陸續到來；位於主場館旁的啟德零售館內的KFC肯德基家鄉雞逐漸多人吃晚飯。

梁先生夫婦受議員邀請到場參與測試，因為想見識一下偌大的球場，「唔邀請都想嚟呀。」他們早已在網上看過球場的照片，覺得「好靚、好宏偉」。他們今次入場主要會留意安全性問題，例如走火通道的位置等，亦會留意散場所需時間，其後會將觀察反映予議員。不過他們對於球場的安全性表示有信心，因為球場早前已舉行過壓力測試。

球迷潘先生以公務員身份參與演練，未見真身已讚：「成個英超球場咁！」（李振邦攝）

本身是足球迷的潘先生同樣是以公務員身份參與演練，主要目的都是一睹球場真身，「政府畀咁多錢起，梗係嚟睇吓啦。」他亦有在網上看過球場的照片，評價甚高，「成個英超球場咁！」

公務員梁先生第二次參與主場館的演練，自言是「貪得意」。（李振邦攝）

公務員梁先生自願參與是次演練，他自言是「貪得意」。今次是他第二次參與主場館的演練，上次是紀律部隊樂隊聯合演出的「守護香港，音樂傳承大匯演」。今次是主場館首次舉行足球比賽，亦是首次打開天幕演練，他亦表示十分期待氣氛。

▼啟德體育園主場館首開天幕測試▼



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啟德體育園主場館至今舉行了三場演練，包括大專七人欖球賽、慈善演唱會、及與啟德體藝館和青年運動場同時進行的紀律部隊演練，而該三次演練都未有打開天幕。