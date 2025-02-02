啟德體育園｜周二主場館傑志對北區U22聯賽　將首次打開天幕測試

啟德體育園主場館將於周二（4日）晚上進行演練，舉行港超聯U22足球賽，由傑志迎戰北區，預計5萬名公務員、政府僱員等參與，屆時主場館會首次打開天幕測試。



啟德體育園主場館將於周二（4日）晚上進行演練，舉行港超聯U22足球賽，由傑志對陣北區。（資料圖片／梁鵬威攝）

周二晚上8時在啟德體育園主場館舉辦的傑志對北區U22港超聯球賽，預計會有5萬人入場，參加者包括公務員、政府僱員和社區團體成員，場地當日下午6時起開放安檢和驗票。

跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴表示，今次測試項目除了進場和離場安排，場內亦會模擬球迷投擲雜物、衝入球場等場景。（資料圖片／廖雁雄攝）

演練期間將模擬多個場景包括球迷衝入球場 消防模擬火警疏散

跨部門演練小組執行長、警務處副處長周一鳴表示，今次測試項目除了進場和離場安排，場內亦會模擬球迷投擲雜物、衝入球場等場景。另外，散場時，會有2,000人參與消防處的模擬火警疏散。

周一鳴又表示，今次演練在平日晚上舉行，與下班繁忙時間略為重叠，散場時間亦比較遲，觀眾預計會隨即離開園區，可測試公共交通系統短時間內消化人流的能力。

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周一鳴又指當局會適時公布體育園開幕日期，2月16日將有另一場超過5萬人參與的大型演練，體藝館周三至周六亦會讓香港馬拉松參加者領取選手包，同時可作為測試。

首次開天慕測試嘈音 環保署監測音量水平

體育專員蔡健斌則表示，今次測試主場館會首次打開天幕，又提到是否開啟主場館天幕，需考慮不同因素，包括天氣、聲效等。而今次打開天幕，則是希望測試嘈音情況，環保署屆時會有專門人員監測音量水平，以確保達可接受程度。

運輸署助理署長鄒炳基表示，兩間巴士公司將安排65班車提供10條特別巴士線服務，前往市區、新界東和新界西，並會預留額外車輛，有需要時可加強服務。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲則表示，港鐵會於觀眾入場前、散場後期間，為屯馬線加密班次，而為控制客流，散場時間即大約晚上10時，啟德站和宋王臺站部份出入口將有單向出入站安排。其中啟德站C、D出口屆時只供入站，要前往出口附近的乘客，需經A出口出站；宋王臺站D出口屆時只供入站，其他出口正常出入。

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