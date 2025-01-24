啟德體育園演練20分鐘8成人順利離場　陳國基料3月開幕後也無問題

啟德體育園今晚（24日）舉行約6.3萬人演練，政務司司長陳國基散場後見傳媒稱，今次是首次同一時間使用園內三個場館演練，且以達「最高容量」來模擬約6.3萬人同時散場。他指，根據觀察，大部份參與者以港鐵前來及離開，離場方面，約20分鐘左右有8成觀眾離開場館。

陳國基表示，今次是首次以「自然進場及離場」模式、即參與者自由選擇進場及離場方法，且到啟德體育園3月正式啟用後，園方會協調三個場館，實際不會出現如今晚演練般三個場館同時散場情況：「相信今晚（6.3萬人）都無問題，將來最高5萬人都可以。」



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陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及體育專員蔡健斌等到場視察離場情況。陳國基形容，今次是一次名符其實壓力測試，因為真實情況，體育園最多散場人數約5萬人，而今晚6.3萬人演練過程順暢，結果令人滿意，只須約20分鐘，8成觀眾已可離開場館，達預期效果及目標。

陳國基指當局有足夠信心及完成細節優化後便會宣布正式開幕日期

陳國基預計啟德體育園3月正式啟用，並指政府重視當中的建造、籌備及未來營運工作，因此在開幕前有充分測試人群管理、突發事務處理，及公共交通工具承載處理，至今已舉辦超過10次不同規模及性質的演練和測試。至於有消息稱啟德體育園3月1日正式開幕，陳國基指在當局有足夠有信心及完成細節優化後，便會宣布正式開幕日期。