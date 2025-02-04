C朗博物館7.7登陸K11 MUSEA　早鳥票周三開售最貴$4000【附詳情】

位於尖沙咀的商場K11 MUSEA今日（4日）正式公布葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）將於7月7日於尖沙咀K11 MUSEA開設「CR7®生活博物館」，展期約一年，博物館將展示C朗職業生涯中的獎項及紀念品，並有沉浸式體驗，呈現C朗拿度的傳奇一生，訪客亦可與真人比例的C朗拿度合照留念。

門票將於明日（5日），即C朗拿度生日正式開售，最貴的VIP門票售價為4,000元，可在博物館開幕前一至兩日進場參觀，及參加抽獎，赢得由C朗親筆簽名T恤；成人票價180元，長者及兒童150元，有關方面指，今次是該展館首次落戶亞洲，預計可以吸引1,200萬訪客。



C朗拿度：Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Okhdood - Al-Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - November 24, 2023 Al Nassr's Cristiano Ronaldo reacts．（Reuters）

C朗拿度第133次為葡萄牙入球。（Getty Images）

去年10月有上市公司公布，2025及2026年於香港籌辦「CR7 Museum HK」，亦即C朗拿度的香港博物館，記錄及展出C朗的生活及職業生涯。

「CR7®生活博物館」展期約一年

K11今日宣布，將於7月7日於尖沙咀K11 MUSEA六樓的「K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle」開設「CR7®生活博物館」，展期約一年。門票明日起發售，可於K11 Experience及Klook等平台購買，早鳥購票者可享有專屬優惠，包括獨一無二的限定體驗。

Klook開售「早鳥票」VIP票 可在博物館開幕前一至兩日進場參觀

據售票網站Klook，明日晚上7時開售的門票為「早鳥票」，最貴的VIP票票價為4,000元，可以在博物館開幕前一至兩日進場參觀，並有專人導覽，附送限量版商品，亦可參加抽獎，赢得由C朗親筆簽名T恤。

另外兩款白金VIP套票、金VIP套票，分別售2,500及1,500元，可經快捷通道進場，並有專人導覽，附送限量版商品。

普通門票則會於2月24日早上11時發售，票價為成人180港元，兒童及長者150港元。

據了解，C朗拿度香港博物館，7月將於尖沙咀K11 Musea開幕。（資料圖片）

K11指，「CR7®生活博物館」將展示C朗拿度職業生涯中的獎項及紀念品，並會有沉浸式體驗，呈現C朗的一生。訪客可與真人比例的C朗合照留念，並可透過互動多媒體裝置感受C朗如何啟發年輕一代及追夢者。另外，展覽將推出一系列獨家官方商品，當中包括C朗簽名產品。

除博物館外，全球首兩間「CR7®」旗艦商品店亦將於今年3月至4月期間在尖沙咀和港島開幕，每間商店面積均超過3,000平方呎，店內將有C朗的獨家親筆簽名商品和紀念品。

另外，K11 MUSEA旁的海濱長廊將於2月5日舉行慶祝活動，預祝博物館開幕。

K11預計將吸引1,200萬人次訪客

K11預計，活動將吸引1,200萬名訪客，大幅帶動K11 MUSEA的人流及銷售，又指將與商戶合作，推出優惠及禮遇，豐富展覽期間氛圍，營造足球熱潮。