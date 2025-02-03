消息：C朗博物館落戶K11 MUSEA 7月開幕　2.5門票開售　成人$180

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）的香港博物館，消息指7月將於尖沙咀K11 MUSEA開幕，門票2月5日起發售，成人票價180元，長者及兒童150元。據了解，博物館並非常設，預計「快閃」展期約一年。至於C朗會否親身來港剪綵，仍未有定案。



C朗拿度：Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Okhdood - Al-Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - November 24, 2023 Al Nassr's Cristiano Ronaldo reacts．（Reuters）

C朗拿度第133次為葡萄牙入球。（Getty Images）

去年10月有上市公司公布，2025及2026年於香港籌辦「CR7 Museum HK」，亦即C朗拿度的香港博物館，記錄及展出C朗的生活及職業生涯。據了解，博物館的詳情日內公布，將落戶尖沙咀K11 Musea，今年7月開幕。消息又指，門票將於2月5日發售，成人票價180元，長者及兒童150元。

曾經有傳C朗會來港，親自為博物館揭幕。據了解仍未拍板。

據了解，C朗拿度香港博物館，7月將於尖沙咀K11 Musea開幕。（資料圖片）

消息又指，博物館將展出約1年，並非長期設立。館內會展示C朗的3D影像和相片，亦設有紀念商店，讓入場人士購買獨家簽名產品。

去年11月，時任文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示正積極推動博物館落戶香港，會盡量協調。