美國郵政｜順豐香港寄美國不受影響　須預收關稅保證金及調整價格

美國郵政（USPS）在其網站公布，自2月4日起，該署暫停接受來自中國和香港的包裹。美國海關及邊境保衛局同時亦公布，暫停來自中國內地和香港的小型包裹的清關和免稅入境安排。

順豐速運今日（5日）表示，香港至美國的派送服務暫不受影響，但因應美國相關措施，會收取一定比例的關稅保證金，亦會調整服務價格。



順豐速運指，香港至美國的派送服務暫不受影響，但因應美國相關措施，會收取一定比例的關稅保證金，亦會調整服務價格。（資料圖片/黃金琪攝）

香港順豐發言人表示，得悉美國相關公布後，已跟清關代理商確認，現時進口美國的派送服務暫不受影響。不過，因應美國的關稅調整，會在包裹稱重時預收一定比例的的關稅保證金，最終金額會根據美國海關的實際徵收金額，以多除少補的方法計算。順豐並指，會根據新政策調整相關服務的價格。