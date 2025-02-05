安樂工程2項目經理多次虛報報價單　欺詐公司向3判商批出維修訂單

廉政公署今日（5日）昨日（4日）落案起訴渠務署一個承辦商、安樂工程有限公司兩名時任項目經理，控告二人涉嫌多次虛報取得所需數量報價單，欺詐承辦商向三間分判商批出逾30張污水處理設施維修訂單，總值逾630萬元。兩人已獲廉署准予保釋，明日（6日）在東區裁判法院應訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。



政府公署控告安樂工程2項目經理次虛報報價單，欺詐公司向3判商批出維修訂單。（資料圖片）

安樂工程是一家主要從事屋宇裝備工程及環境裝備工程的公司，為上市公司安樂工程集團子公司，集團董事會主席兼董事總經理為香港工程師學會前會長潘樂陶，是前任香港律政司司長鄭若驊的丈夫。

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現報價單分析報告內列出的多間分判商，並沒有提交相關報價。被告葉慶輝（45歲）及王震東（43歲）同為安樂工程時任項目經理，分別被控兩項及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

案情指安樂工程於案發時為渠務署承辦商，負責全港多區污水處理設及兩間污水處理廠的運作及維修。兩名被告負責監督相關維修工程，須於招標時向分判商取得最少兩份報價單，並以報價單分析報告記錄有關報價，連同評估及建議交予由公司審批。

廉署指葉慶輝涉嫌於2017年4月至2021年8月期間，向安樂工程虛假地表示18份報價單分析報告屬真確，並意圖詐騙而誘使安樂工程向兩間分判商批出相關維修訂單，涉款共逾470萬元。王震東則涉嫌於2019年2月至2020年11月期間，以相類欺詐手段誘使安樂工程向另一間分判商批出13張維修訂單，涉款逾160萬元。

渠務署及安樂工程在廉署調查案件期間提供全面協助。