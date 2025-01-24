廉署與八大舉辦研討會　改善大學收生程序　加強防貪意識和能力

本港多間大學爆出假學歷風波，廉政公署表示，昨日為全港8間資助大學舉辦防貪研討會，協助負責收生或制定相關政策的管理人員加強防貪意識和能力。署方續指，早前曾就收生程序提供防貪建議，當中包括改善相關指引，減低貪污風險及強化審查入學申請者學歷證明機制。



防止貪污處助理處長卓智欣表示，研討會有助加強各大學的防貪意識和能力。(廉署提供)

由廉署舉辦的防貪研討會於昨日舉行，獲八間資助大學合共約30位管理人員、教育局和教資會秘書處代表參與。

防止貪污處助理處長卓智欣昨日在研討會致辭時表示，廉署早前為八間資助大學就收生程序提供防貪建議，當中包括改善相關指引，減低貪污風險及強化審查入學申請者學歷證明機制。

卓智欣亦表示，研討會旨在進一步提升相關人員預防貪污舞弊的能力，並藉此機會深化大學之間溝通機制，加強偵測可疑入學申請。

研討會上，香港學術及職業資歷評審局副總主任譚淑安分享在評估及查核申請者學歷時要注意的地方，而廉署人員則透過個案分享，剖析在收生程序中可能出現的貪污舞弊漏洞和相應的防範措施，並介紹如何善用資訊科技識別可疑申請。各大學代表亦透過互動交流環節分享經驗，共同維護收生過程廉潔公正。

廉署指，會繼續與相關大學及持份者緊密合作，跟進防貪建議落實情況並適時提供培訓，亦正編製收生防貪指南，供所有大專院校參考和使用。