梁振英妻贊助機構被追討提反申索　官覺未搞清問題　審前需再預審

前特首梁振英妻子梁唐青儀發起及贊助的慈善機構「齊惜福」，被指欠付工程費，遭追討21萬元。齊惜福卻反稱在工程上損失200萬，反申索22.5萬。案件今（5日）在小額錢債法庭進行審前覆核。惟審裁官李毅認為，反申索方的論點看似並不成立，認為他們連問題都未搞清楚，要求齊惜福提出其反申索的關連性，否則法庭也幫不到忙。李官把案押後至2月19日進行第二次審前覆核，案件將於2月26及27日進行審訊。



申索人為「意・建築」（I ARCHITECTS LIMITED）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。

齊惜福發起人及贊助人梁唐青儀（蕭曉慈攝）

案件今在西九龍法院的小額錢債法庭作審前覆核，梁唐青儀並無出席。(資料圖片)

申索人指齊惜福欠款工程費

申索人聲稱曾為齊惜福於麗閣邨的地鋪單位，進行電力供應、裝修及冷氣設備工程，並於2021 年 1至 6 月與齊惜福達成協議，工程同年 8 月完工，但齊惜福拖欠尾數 37 萬元，申索人只追討 21 萬元款項，放棄餘額。

齊惜福指損失200萬反申索22.5萬

齊惜福之後提出反申索，指申索人未能完成合約項目，冷氣系統沒有電力接駁，須由第三方完工及更換掛牆冷氣機連安裝，又指申索人延遲工程，引致他們未能如期營業，廚房士多房的後加工程手尾，如渠務系統、安裝瓷磚、安裝電掣，以及工程延誤致租金損失等，反申索200萬，但因小額錢債審裁處每份申索書的申索上限為7.5萬，因此齊惜福現只追討22.5萬，放棄餘額。

官認為電工牌照論點不成立

審裁官引用專家報告，其中有關電工牌照的問題，申索人同意其公司並無有關的牌照，但作出工程同事有牌照。李官認為無牌電工的申索並不成立。現時審訊日臨近，齊惜福似仍未搞清楚所有問題，以及他們提出反申索的關連性，著他們在下次預審前弄明白，否則法庭亦幫不到忙。

案件編號：SCTC39015/2021，3792、5032/2022