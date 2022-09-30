梁唐青儀發起組織被指欠付工程費　被告稱同一事件被分3案提告

由前特首梁振英的夫人梁唐青儀發起及擔任贊助人的非牟利組織「FOOD FOR GOOD 齊惜福」，被指未支付3筆工程費用，遭建築公司入稟分三案追討合共21.7萬元。案件今（30日）小額錢債審裁處再訊。齊惜福代表指建築公司就同一事件，分開多案追討，涉訴因分割情況，若審裁官裁定這說法成立，可剔除其中兩案，申索人只能追討7.5萬元。審裁官要求雙方先就訴因分割等呈交書面陳詞，把案押後至明年2月28日再訊。



申索人「意・建築」（i ARCHITECTS LIMITED），被告齊惜福(Food For Good Limited)。

申索人公司代表陳先生指，3案涉不同工程和不同師傅。(朱棨新攝)

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欠37.2萬但只追21.7萬

申索書指，被告於去年1月18日起，委託申索人在長沙灣麗閣邨麗薇樓一地舖進行電力、冷氣和裝修工程，工程於同年8月完成。三項工程費合共約72.8萬元。惟被告僅繳付約35.6萬元，尚欠餘款37.2萬元。

由於小額錢債審裁處每宗申索的上限僅為7.5萬元，申索人稱願放棄部份餘款，只入稟追討約21.7萬元。

若剔除兩案只能申索7.5萬

審裁官今處理案件時，指被告在文件中提及本案有訴因分割，審裁官解釋，訴因分割即同一事件，分開多次追討，以避開申索的上限。若審裁官最終裁定本案有訴因分割，將會剔除其中兩案，申索人只能申索最多7.5萬元。

申索人稱3案涉不同工程

申索人否認說法，又指三案涉不同事件、工程和時間，「連師父都唔同」。被告的代表則指，其中兩案的工程屬後加工程，又指申索人未有就電力工程向中電提交相關表格，因此無法證明工程合格，中電尚未為涉案地點安裝電錶，該處未獲供電，亦未營運。

審裁官最終指示雙方，呈交書面供詞和訴因分官的陳詞。

案件編號：SCTC039015/2021、003792/2022、005032/22