齊惜福被告21萬工程費　梁唐青儀擬提出反申索　案明年2.26審

前特首梁振英妻子梁唐青儀發起及贊助的慈善機構「齊惜福」，被指欠付21萬元工程費的案件，今(15日)在小額錢債法庭再提訊，梁唐青儀稱涉案地舖出現糞水倒灌等問題，疑涉污水渠接駁錯誤，稱會提出反申索。暫委審裁官麥銘賢排期案件明年2月5日作審前覆核，並會於2月26及27日審訊。



前特首梁振英的妻子梁唐青儀。（廖雁雄攝）

齊惜福發起人及贊助人梁唐青儀（蕭曉慈攝）

申索人為「意・建築」（I ARCHITECTS LIMITED）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。申索人就麗閣邨地鋪單位電力供應、裝修及冷氣設備工程，向「齊惜福」追討 21 萬元款項，以及相關訟費。申索人指2021 年 1至 6 月與「齊惜福」協議相關工程，工稱於同年 8 月完工，指齊惜福拖欠尾數 37 萬元，申索人只追討 21 萬元款項，放棄餘額。

擬就冷氣及污水渠等工程提反申索

梁唐青儀稱冷氣亦經常故障，需要搜集資料及找註冊工程師檢查電力裝置等問題，此外社企地舖亦有渠務問題，如廁所有糞水倒灌，疑污水渠有接駁錯誤，已著房屋署及管理處就渠務問題寫報告。她指反申索理據基礎某程度上基於主合約內容，被告在主合約內包括裝置電掣等費用已付款。

案件編號：SCTC39015/2021,3792、5032/2022