齊惜福被追21萬工程費　梁唐青儀稱不會承認欠款責任　案8.15再訊

前特首梁振英夫人梁唐青儀發起及贊助的慈善機構「齊惜福」，被指欠付21萬元工程費案件，今(7日)在小額錢債審裁處再提訊，梁唐青儀親自出庭應訊，強調已就完成工程付款，只餘尾數未繳；又指工程未完成兼錯漏百出，他們需另聘工程師「執手尾」，故不會承認欠款責任，又稱不會和解，並欲入稟區院追討工程失誤損失等。暫委審裁官譚利祥將案押後至 8 月 15 日再訊，待雙方呈交開案陳詞等。

被告齊惜福是前特首夫人梁唐青儀發起及贊助的慈善機構。（資料圖片）

申索人為「意・建築」（I ARCHITECTS LIMITED）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。申索人就麗閣邨地鋪單位電力供應、裝修及冷氣設備工程，向「齊惜福」追討 21 萬元款項，以及相關訟費。

申索書指，申索人於2021 年 1至 6 月與「齊惜福」協議相關工程，同年 8 月已完工，但齊惜福拖欠尾數，金額達 37 萬元，申索人只向小額追討 21 萬元款項，餘額放棄。

「齊惜福」為免稅慈善團體。據網站介紹，團體發起人及贊助人為全國政協副主席、前特首梁振英的妻子梁唐青儀。

案件編號：SCTC39015/2021、SCTC3792/2022、SCTC5032/2022