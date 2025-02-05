美國郵政拒中港包裹｜香港郵政即日起停收寄美國內載貨品郵件

美國郵政（USPS）公布，當地時間2月4日起暫停接受來自中國和香港的包裹。香港郵政今日（5日）宣布，即日暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件，其他內載文件的郵件則不受影響；於2月4日或之後進入美國內載貨品的郵件，將會被退回香港，香港郵政會安排退回給寄件人。



今日在中環郵政總局，有人欲寄包裹去美國，但職員表示已停收。（吳綽詩攝）

香港郵政今日（5日）宣布，即日暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件，其他內載文件的郵件則不受影響。

發言人表示，接獲美國郵政機關通知，不可向美國付運內載貨品的郵件，即時生效，除非有關郵件已按美國法例的規定，向美國海關及邊境保衛局提交完整及正確的「正式報關」(Formal Entry)。

香港郵政指出，「正式報關」須透過報關代理提交所需的進口文件和繳納關稅，一直以來，「正式報關」只適用於商業貨運，並不適用於郵件寄遞。

於2月4日或之後進入美國內載貨品的郵件，將被退回香港，香港郵政在收到美國郵政機關退回有關郵件到港後，會安排退回給寄件人。

香港郵政指，會繼續審視和謹慎評估這項新規定以處理相關事宜。