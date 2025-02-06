居屋啟欣苑預製廚廁無通知　禁改間隔　業主臨收樓撻訂蝕10多萬

房委會「居屋2022」各屋苑去年起陸續入伙，不過近日最新入伙、位於啟德的啟欣苑出現爭議。有啟欣苑業主在網上反映，原先打算裝修改廚廁間隔，增加實用性，但收樓後才獲通知，單位的廚廁均為「預製組件」（MIC），其間隔不能改動，裝修頓時大失預算。



有綠表準業主到即將收鎖匙上樓前一刻，才發現自己購入不能改動間隔的「積木屋」，忍痛「撻訂」，損失10多萬元，打算向房署追回訂金。《香港01》已就事件向房署查詢，正等候回覆。



近日最新入伙、位於啟德的啟欣苑，出現爭議。

準業主得知是「立體預製浴室及廚房」單位晴天霹靂

「居屋2022」位於啟德的啟欣苑，共提供1,840個單位，樓盤因具備「屯馬線」及34名校網優勢，在當年開賣首日，較該期樓王北角驥華苑更為搶手。不過，正當一眾業主以為買到心水地段，滿心歡喜地收樓之際，才驚覺「中伏」。

綠表買家陳小姐以大約210萬元，購入了啟欣苑的一個286平方呎的大開放式單位，早早已規劃好如何裝修單位，一早已找好裝修公司。她農曆新年前收到入伙通知，便火速簽下臨時買賣合約，又訂好本周五（7日）正式成交。不過到年初二（30日），她在友人提醒下，在網上得知自己買了混凝土「立體預製浴室及廚房」單位，頓時晴天霹靂。

啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

房署售樓書無提廚廁為「立體預製」 要求業主簽聲明不會改動間隔

原來，啟欣苑的廚廁為「立體預製」，但房署在售樓說明書中未有說明，到近日業主準備入伙，才在裝修指引通知業主，又要求他們簽署聲明書，承諾不會改動間隔。網上更流傳，有業主到拆廚廁牆時，才發現牆心有鋼筋，驚動管理處後，方知廚廁不能更改，又被要求還原牆身。

據建造業議會資枓，預製組件與「組裝合成」建築法是類似的興建模式，分別在於後者全個單位都是預先在廠房製造，而前者只佔樓宇的一小部份，預製組件以外的結構部份，需使用傳統建築方法，常見的預製組件包括預製浴室、預製樓板、預製板間牆等。

啟欣苑單位模型。（房委會圖片）

單位設計間格不實用 啟欣苑無改動補救之路

翻看售樓說明書，啟欣苑各單位面積介乎186至448平方呎，部分較細呎數單位的浴室，只得大約20呎，加上門、企缸、洗手盤、馬桶分佔四角，在內轉身亦有困難；亦有梗廚設於客廳旁邊，廚房門一出便是客廳中央，令單位實用性大減。

其實，這些間隔在近年居屋經常出現，各裝修公司早早已有對策，包括改動浴室、廚房門的位置、重新佈局浴室等，早已司空見慣，過去亦不成問題。不過，在啟欣苑「夢想之家」全部化為泡影。

啟欣苑裝修指引列明，不可改動廚廁間隔。（網上圖片）

準業主：買居屋都係想搵返自己鍾意風格裝啫

陳小姐表示，她原本打算更改梗廚的間隔，惟房署職員按裝修指引為「防火結構混凝土牆」，不能拆去。她不能接受，「我買層居屋，都係想搵返自己嘅鍾意嘅風格裝啫，如果唔係我住公屋就唔會搞咁多嘢啦。」她不滿付出真金白銀「上車」，卻不能自行改裝心儀格局。

陳小姐說，她付出210萬元購買該單位，若計及補地價五成，即單位原價約400多萬元，竟然買到一間「積木屋」，擔心單位會像採用「組裝合成」建築法的過渡性房屋「啟德．東寓」一樣出現滲水。她表示，當初購選擇啟欣苑，主要看中地點，但如果早知單位是預製組件，一定會選擇其他屋苑。

「撻訂」後兩年內不准再申請居屋

最終，陳小姐忍痛「撻訂」，她形容自己是「被撻訂」，「唔係我唔想要啊，而係你搞成咁，我點要得落手。」她透露除了樓價5%訂金外，同時要支付買賣雙方律師費、按揭手續費等，共損失10多萬元。她昨日（5日）已與房署主任會面，要求房署退回訂金，以及解決因為「撻訂」，而未能在兩年內申請居屋的「禁賽期」。

房署在啟悦苑售樓說明書中列明，單位採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。

另外，在網上有啟欣苑業主亦發現，署方在遲一年推售的啟悦苑的售樓說明書中列明，「所有啟悅苑單位採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。啟悅苑之單位的業主不得干擾、改動、變更或拆除任何結構性的構件 」，不滿署方披露資訊的標準不一。