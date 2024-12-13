居屋2024揀樓次序｜白表單身申請減　揀樓機率微升　頭籌未必穩中

【居屋2024／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／綠表／白表】居屋2024攪珠周四（12日）舉行，房委會經電腦按攪珠結果隨機的排列次序（揀樓次序）今日（13日）出爐。居屋2024推售7132個單位，房委會接獲約10.6萬份申請表，當中白表佔約7.8萬份，綠表約2.8萬份，整體超額認購近14倍，屬2014年復售居屋以來新低。

揀樓次序出爐後，申請人可以申請書編號最後兩個數字，得揀樓優先次序，今期攪珠首5個中籤號碼，分別是20,、52、68、24、19，即申請書編號最後兩個數字為「20」屬於第一個揀樓組別，之後還要根據申請組別排列，當中家有長者計劃及家有初生計劃的申請者最優先揀樓，一人申請者最後揀樓。

以白表一人申請者計，今期有420伙單位可揀，整體揀樓機率粗略計算為0.8%，比居屋2023時微升，而即使中了頭籌、即「20」的白表一人申請者也未必可以揀樓，揀樓機會約為8成，但已比居屋2023高。



12月12日的攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持，首5個中籤號碼，分別是20,、52、68、24、19。第6至10個號碼則是84、06、67、34、09。（黃浩謙攝）

綠表申請者經電腦按攪珠結果隨機排列的次序

白表申請者經電腦按攪珠結果隨機排列的次序

居屋2024攪珠，首5個中籤號碼，分別是20,、52、68、24、19。第6至10個號碼則是84、06、67、34、09。申請者稍後可對照房委會早前已發出的「申請書編號」，對照最尾的兩個數字，便知自己是否有機會「上車」。

競爭比去年17.8份申請爭一個單位為少

「居屋2024」包括啟德啟盈苑、觀塘安達臣安柏苑、油塘碧雲道高曦苑、屯門湖山路兆湖苑及東涌裕興苑5個屋苑，共7,132伙，按市價7折發售，售價為143萬至467萬元。

新一期攪珠結果已上載房委會網站，網上遞交申請者會於攪珠後陸續收到電郵通知。房委會發言人預計明年第二季開始，按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者前往樂富客務中心選購今期推售單位。

今期居屋共接獲約10.6萬份申請表，申請總數屬2018年以來最少；至於超額認購數字則由2019年62.4倍，持續下降至今年約13.9倍。所有申請中約5萬份屬家庭申請者類別，當中包括約1.6萬份「家有長者優先選樓計劃」及3000份「家有初生優先選樓計劃」申請表，分別佔家庭申請者總數約三成及一成。另約5.6萬份屬一人申請者類別。

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居屋2024攪珠後，最新今早公布電腦排位表，排列首位的白表家有長者申請人是「W043620」，排首位白表核心家庭申請人是「W071920」，而排列第一位的白表單人申請人編號是「W067420」。

最多人關心的白表單人申請者，《香港01》按房委會今早上載的揀樓次序統計，有效申請約有50,800份，比去年的逾81,000份減少，但由於預留給白表單人的單位只有420伙，也比居屋2023少，因此整體揀樓機率粗略計算為0.8%，僅比居屋2023高0.2個百分點。即使中了頭籌「20」，假設50,800份申請平均分布於100粒珠下，即「20」號有約508人，揀樓機會約為8成，但已較居屋2023約66%高。