入境處推廣國家領事保護和外遊安全　去年收3300宗求助（附方法）

現時每日有不少市民外遊，在外遇到遺失證件或意外等，如何求助？入境處今明（15日及16日）舉辦 「中國領事保護巡迴展覽」，提升市民對國家領事保護和外遊安全的認識。在2024年，入境事務處「協助在外香港居民小組」共接獲約3,300宗求助個案，約2,000宗屬遺失旅遊證件個案。



入境處「協助在外香港居民小組」在尖沙咀星光大道梳士巴利花園活動平台舉行「中國領事保護巡迴展覽」，以宣傳領事保護和外遊安全的資訊，小組吉祥物「1868大使阿邦」出現與市民拍照留念；市民答對問題即可參與夾公仔小遊戲，並有機會獲得阿邦主題紀念品。

這次展覽是首次在戶外舉行，處長郭俊峯和外交部駐港特派員公署領事部主任魏文修参贊一同到場打氣，聯同「阿邦」與在場市民一齊玩遊戲，派發主題紀念品，反應踴躍。郭俊峯提醒市民外遊時要注意安全，並要緊記「1868，記低先出發！」口號。

入境處處長郭俊峯（左）和外交部駐港特派員公署領事部主任魏文修参贊一同到場為「中國領事保護巡迴展覽」宣傳。（入境處提供圖片)

小組在2024年共接獲約3,300宗求助個案，約2,000宗屬遺失旅遊證件個案。小組提醒市民外遊時要注意事項：

．小心保管旅行證件及財物

．慎防海外招聘及網上交友騙案

．自駕遊時，小心駕駛，遵守當地交通規則

．了解當地的法律法規、天氣、流行病疫情及治安情況。切勿攜帶違禁品



入境處「協助在外香港居民小組」在尖沙咀星光大道梳士巴利花園活動平台舉行「中國領事保護巡迴展覽」。（入境處提供圖片)

在香港境外遇事需要協助的香港居民，可隨時以下列任何一種途徑與小組聯絡尋求協助：

．致電（852）1868；

．透過入境處流動應用程式以網絡數據致電1868熱線；

．透過入境處流動應用程式使用1868聊天機械人； 提交網上求助表格；

．發送信息至1868 WhatsApp求助熱線；或

．發送信息至1868微信求助熱線



自去年6月領事保護宣傳月起，該小組經已在香港不同地區舉辦過領事保護巡迴展覽，包括香港國際機場、馬鞍山新港城中心、 銅鑼灣時代廣場、荃灣愉景新城、銅鑼灣時代廣場，希望以面對面的形式向市民宣傳領事保護和外遊安全的重要性。小組自去年起新增「領事保護和外遊安全」網上展覽，令市民更容易接觸到小組的宣傳資訊。

入境處表示，小組一直透過各類型的宣傳方法，提升市民對國家領事保護和外遊安全的認識。例如，參加國際旅遊展，希望更直接向旅遊業界和有意外遊的市民進行宣傳。另外，小組會繼續走入校園舉辦講座，向年青人宣傳國家對在外港人提供的領事保護服務，加強國民身份認同和民族自豪感。