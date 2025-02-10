元宵節情人節｜「囍存檔案」巡迴展覽 將軍澳入境處總部免費睇
撰文：韋景全
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本周三（12日）是中國情人節「元宵節」，到周五（14日）則是西方情人節，愛的季節開始。由政府檔案處主辦的「囍存檔案」巡迴展覽，即日起至3月7日在將軍澳入境處總部展出，可看到香港婚姻制度和習俗，參觀者可在以傳統婚嫁為主題的立體錯視布景板「打卡」。
婚姻對很多人來說是人生大事，入境處指出，婚禮儀式和慶祝活動不單止呈現社會傳統文化，與婚姻相關習俗和註冊程，更加反映香港獨有的中西文化交融，「囍存檔案」巡迴展覽可讓參觀者一齊穿越香港婚嫁印記歷史長河。
「囍存檔案」巡迴展覽
日期：2月10日至3月7日
開放時間：星期一至五：8:30am – 4:30pm；星期六：8:45am – 11:30am；星期日及公眾假期停止開放
地點：將軍澳寶邑路61號入境事務處總部行政大樓地下
費用：免費入場
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