香港郵政寄美國｜港付貨人會稱事態混亂　籲多待兩天始包裹寄美國

美國海關及邊境保衛局公布，暫停來自中國內地和香港的小型包裹的清關和免稅入境安排。香港付貨人委員會主席林宣武指，美國新措施實施後，或增加報關所需時間，影響電商快捷和便宜的賣點。



香港付貨人委員會主席林宣武指，美國新措施實施後，或增加報關所需時間，影響電商快捷和便宜的賣點。（資料圖片/李澤彤攝）

美國郵政一度宣布由當地時間星期二起，暫停接收來自中國內地和香港郵政的入境國際包裹，但其後又宣布星期三起繼續接收。林宣武形容，事情發展混亂，建議市民可以多等兩日，待情況較為清晰才寄包裹。

「新措施」報關繁複 損電商 快、平賣點

他又指，美國新措施實施後，電商在報關時需清楚列明包裹内的貨品名稱、價值等資料，美方如在檢視後認為所填報的價錢太少，會要求重新報價，令報關過程比以往繁複需時，影響電商快捷和便宜的賣點。

對於美國對中國内地和香港的貨物加徵一成關稅，他指是不合理的做法，因為美國對香港一直有貿易順差，相關措施將損其利益。他指，新措施實施後，香港出口美國的貨物或會提高價錢，但相信在市場上仍有競爭力，加上香港出口美國的貨值佔總體貨值不多，認為影響不大。