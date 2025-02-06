美國加徵關稅影響｜丘應樺斥美方損害各方利益　研是否違世貿規定

美國海關及邊境保衛局公布，對來自中國的商品徵收額外10%關稅，同樣適用於香港。香港商務及經濟發展局局長丘應樺今（6日）在電台節目指，美國做法無視香港作為世貿組織的單獨成員，對其感到強烈不滿，不排除會根據世貿規則採取行動，敦促美國盡快糾正錯誤。



商務及經濟發展局局長丘應樺今（6日）在電台節目指，美國做法無視香港作為世貿組織的單獨成員，對其感到強烈不滿。（資料圖片/黃浩謙攝）

10年來美對港貿易順差逾2700億美元 丘應樺：美國在港享重大利益

丘應樺指香港是世貿組織單獨成員，基本法亦訂明香港是單獨關稅地區，美國相關做法不單無視香港作為單獨成員的地位，更損害各方利益。他指，香港與美國經濟往來頻密，過去10年美國對香港的貿易順差超過2700億美元，代表美國在香港享有重大經濟利益。而美國徵收關稅的安排，亦對香港的出口貿易環境會造成影響。

不過，他亦強調香港商家早前已就地緣政治形勢及國際貿易的變局下作出改變，包括分散供應鏈佈局及生產地，加上政府過去數年積極開拓新興市場，估計今次美國新措施對香港的影響不會很大。他舉例，2023年，香港出口至美國的貨物約值61億港元，僅佔香港總出口量大約0.1%。

政府不排除會根據世貿規則採取行動

丘應樺並表示，政府會密切留意情況，並研究美國的措施是否違反世貿規定，不排除會根據世貿規則採取行動。

對於美國郵政一度宣布暫停接收來自中國內地和香港的入境國際包裹，丘應樺指，香港郵政正了解具體情況，包括包裹數量及美方的處理方法等，香港郵政會視乎實際情況作出適當安排，並會盡快與美方溝通。