應對特朗普關稅威脅？官媒強調擴大內需為「戰略之舉」

面對全球經濟不確定性及外部衝擊，中國官方將擴大內需視為2025年經濟發展的核心戰略。《人民日報》今（5）日發表頭版評論文章指出，「擴大內需不是權宜之計，而是戰略之舉」，強調這將是未來中國經濟工作的重點，並引述多名專家意見，指擴大內需不僅是大國經濟的主要特徵，更是應對國際貿易挑戰的有效途徑。



據《人民日報》報道，中國社會科學院財經戰略研究院研究員依紹華表示，「中國經濟近期的改善是由更強勁的內部需求推動。政策效應正透過經濟循環向供給端傳導，企業信心加快恢復，持續推動經濟回升向好」。

國務院發展研究中心市場經濟研究所二級研究員王微則指出，從國際經驗看，大國經濟的特徵都是內需為主導、內部可循環。美國、德國、英國等在人均國內生產總值（GDP）突破2萬美元時，內需結構均表現出「內需主導、消費引領」的特徵。王微認為，中國內需不足，消費率較低，進一步凸顯擴大內需的戰略必要性。

中國經濟的韌性，來自超大規模的市場優勢和內需潛力。（VCG）

依紹華進一步分析，社會總需求主要由消費需求、投資需求和出口需求構成，當前世界經濟復甦乏力，貿易保護主義與地緣政治風險交織，增加外部需求的不確定性，使中國必須透過擴大內需來緩解衝擊。依紹華強調，擴大內需有利化解外部衝擊和外需下降帶來的影響。

報道指出，國家發展和改革委員會（發改委）社會發展研究所副所長王元則表示，中國經濟發展基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

1月23日，特朗普以影像方式向瑞士達沃斯世界經濟論壇發言，表明若然其他國家在美國生產就要付出關稅的成本。（Reuters）

他補充，中國仍是全球最具潛力的消費市場，並且在新型工業化、資訊化、城鎮化和農業現代化的推動下，投資需求空間廣闊，「為全方位擴大國內需求提供最為堅實的保障」。

隨著全球經濟環境變化及地緣政治影響加劇，中國政府將擴大內需視為經濟發展的核心策略，藉此應對貿易保護主義與外部衝擊，穩定經濟增長。