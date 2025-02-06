香港郵政復寄美國包裹　再停怎辦？寄日用品廿四孝母親：用美網購

美國郵政（USPS）在香港時間昨日（5日）早上9時許公布，即時起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，延至晚上宣布，恢復接受來自中國和香港的包裹。在中環郵政總局，職員指已恢復寄美國包裹服務，但由於美國方面取消800美元以下貨品免關稅的措施，因此寄件人需留下聯絡方式，讓美國方面通知支稅事宜。

有廿四孝媽媽人士到場了解早前寄往美國的包裹狀況，她指兒子在美國讀書，每月都會寄日用品給他，但指不擔心未來會無法寄件到美國，更「獻計」指可選擇在美國網購平台亞馬遜（Amazon）直接購買物品寄予兒子。



在中環郵政總局，早上來寄件的人不多，大部分到場市民都表示並非寄件到美國。郵局職員表示，寄美國包裹的服務已經恢復，郵費不變，但由於美國方面取消800美元以下貨品免關稅的措施，因此寄件人需留下聯絡方式，如美國海關認為包裹內物件要收關稅，會再通知。職員又指，由於不清楚美國方面會如何執行措施，因此不會要求預付關稅；若寄件人拒付關稅，包裹被退回，郵政不會退回相關郵費。

有居港外籍人士今（6日）來查看自己一星期前寄往美國的包裹信息。她稱，因兒子在美讀書，而香港的物價較便宜，過去一年經常寄送個人用品去美國，例如防曬乳、日常衣物等，平均每月一次。

香港郵政今（6日）恢復寄美國包裹服務。（鄭子峰攝）

對於美國郵政昨（5日）宣布暫停接受中港郵政包裹不足一日後又稱將繼續接收，她表示並不擔憂但感到混亂，指不清楚一週前寄出的包裹是否能順利寄出，故來查詢。

「如果美國真的封鎖香港郵政，我可以用DHL寄送，不過價錢會較貴。」她稱平時基於不同情況，選擇DHL或香港郵政寄包裹去美。假如日後再停收香港包裹如何辦？這位媽媽「獻計」指，可從Amazon購物，由美國直接運送物品給兒子，所以不太擔心。