美國郵政拒中港包裹｜港府強烈不滿　警告或循世貿組織捍衛權益

美國郵政自2月4日停收來自中國和香港的包裹，港府今晚（5日）就美方對香港產品加徵一成關稅，以及美國郵政暫停香港郵政向美國付運內載貨品的郵件，表示強烈不滿。發言人敦促美方採取即時行動，盡快恢復有關郵政服務，如不糾正，會採取一切可能的行動，包括循世貿組織途徑，以捍衛其合法權益。



不過美國郵政今晚又突然宣布，由當地時間2月5日恢復接收中港包裹。



美國郵政暫停香港郵政向美國付運內載貨品的郵件，對此特區政府今（5日）表示強烈不滿。（資料圖片）

香港政府：強烈反對任何企圖損害香港聲譽行動

美國海關及邊境保護局和國土安全部在聯邦登記冊公告內宣布，對香港產品加徵一成關稅，美國郵政亦暫停香港郵政向美國付運內載貨品的郵件，對此香港政府表示強烈不滿。

發言人表示，作為世貿組織的創始成員，港府一直秉持自由、暢通的貿易原則，強烈反對任何企圖損害香港聲譽，以及單獨關稅地區地位的行動。港府敦促美方採取即時行動，糾正聯邦登記冊公告，並盡快恢復內載貨品的郵件的郵政服務。

發言人表示正密切留意事態發展，如美方不糾正其錯誤行為，將採取一切可能的行動，包括循世貿組織途徑，以捍衛其合法權益。

港美為重要貿易夥伴 近10貿易順差達2715億美元

就加徵額外關稅，發言人認為美國無視香港根據《基本法》第116條、獲世貿組織肯定作為單獨關稅地區的地位，稱特區堅定支持以規則為本的多邊貿易制度，一直與包括美國在內的世界各貿易夥伴，保持建設性及互惠互利的貿易關係。

發言人指，2023年美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元，而香港是美國第27大貿易夥伴。美國對香港的貿易順差過去10年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。香港政府表示，這些數字清楚說明了香港和美國之間的緊密經濟互動，而美國企業在香港有龐大的商業利益。