鄭志剛獲續委任為文化藝術盛事委員會主席　任期兩年至2027年

文化體育及旅遊局今日（6日）公布新一屆文化藝術盛事委員會成員的委任和續任，原來的委員會主席、K11創辦人鄭志剛獲再度委任為主席，任期由本月1日至2027年1月31日，為期兩年。



文化體育及旅遊局今日（6日）公布新一屆文化藝術盛事委員會成員的委任和續任，原來的委員會主席、K11創辦人鄭志剛獲再度委任為主席。（資料圖片/黃浩謙攝）

文體旅局發言人表示，獲再度委任和新獲委任的成員均是文化藝術界及相關界別領袖，文體旅局期望他們提供寶貴的意見，吸引更多文化藝術盛事在香港舉辦，並感謝剛卸任的委員嚴志明對文藝盛事委員會的支持和貢獻。

K11創辦人鄭志剛獲再度委任為文化藝術盛事委員會主席。（資料圖片/梁鵬威攝）

文體旅局在2023年4月成立文藝盛事基金，目的是吸引和支持國際和大型文化藝術活動在香港舉行，促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。文藝盛事委員會向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議，就文藝盛事基金的運作提供意見及協助政府審議基金下的申請。

文藝盛事委員會二月一日起的成員名單

．主席

鄭志剛

．副主席

陳李藹倫

．委員

歐楚筠

邱詠筠

方圓明(新委任成員)

林顥伊(新委任成員)

盧炳松(新委任成員)

吳培燊

吳瑞雲（吳雨）

伍婉婷

譚載怡(新委任成員)

楊國樑

