大學撥款擬調整　盧煜明盼不影響推動創新　儲備只能「郁少部份」

政府面臨近千億財赤，教育局局長蔡若蓮早前表明會調節大學三年期撥款。中大新任校長盧煜明下午出席新春傳媒茶聚時表示，明白政府財政有挑戰性，大學會共渡時艱，但全球競爭「唔會等人，不進則退」，希望即使調整撥款，亦不會影響大學推動創新理念和計劃，保持香港教育的競爭性，並成國際教育樞紐。被問到可否動用大學儲備應急，他說，大學儲備只可以「郁到少部份」，強調部份已有指定用途，「唔係做咩都得」。



中大新任校長盧煜明下午出席新春傳媒茶聚時表示，明白政府財政有挑戰性，大學會共渡時艱。（蕭輝浩攝）

中大新任校長盧煜明於今年1月上任，首次與管治團隊出席新春傳媒茶聚，外界關注大學如何應對政府三年期資助撥款（25/26至27/28學年）的調整。盧煜明表示，難以估計政府撥款的減幅，要視乎方案而定。

他表示，明白政府財政有挑戰性，大學會共渡時艱，但全球競爭「唔會等人，不進則退」，希望即使調整撥款，亦不會影響大學推動創新理念和計劃，保持香港教育的競爭性，並成國際教育樞紐。

中大署理常務副校長潘偉賢表示，大學已與教資會完成商討三年期撥款安排，但校方仍未知悉實際金額。至於整體補助金有否縮減，她說，留意到局長蔡若蓮早前已透露減撥款，以香港目前大環境，預料補助金很大機會下調，亦不知道八大減幅是否一致。

目前大學撥款有78％用於教學，20％用於研究，被問可縮減的部份，潘偉賢表示，政府向大學撥出整體補助金後，交由大學自行分配，例如聘用一位教授，他可既做研究，亦可做教學，所以「減研究，亦即係減教學」。

多間大學財政儲備「水浸」，以中大為例，23/24年度財政儲備達300多億，被問到是否可釋出部份資金使用，盧煜明表示，只可以「郁到少部份」，部份款項屬「designated reserve」，即已有指定用途，「唔係做咩都得」。

大學儲備可否劃線訂定每年的限額，盧煜明認為，難以一概以論，觀乎全世界例如美國哈佛大學，擁有大筆資本（endowment），大學備有更多資本，能夠協助展遠發展，「睇大學唔好睇一年、三年或者十年」。

學生服務會否加價？ 潘偉賢：若收費非常便宜 不排除「可做啲嘢」

至於校方有否制定資源調動的方案，盧煜明稱，若要保持學生學習的經驗、增設宿舍以應付非本地生增加等，「全部都要資源」。

對於中大有何「開源」方法，例如加宿位費、圖書館服務費等，潘偉賢表示，教資會已調升來年學費，大學收入增加，強調學生使用的大學服務不會隨便增加，而會按通脹調升；不過部份多年收費或非常便宜，若經調查後可以調升，亦不排除「可以做啲嘢」，但相信不會太多，強調大學會好小心處理，「睇清楚先會做」，也會關顧貧苦學生。

被問大學會否有機會縮減教員薪酬或數目，潘偉賢表示，人手要視乎情況，各部門及學系的安排，「可有不同方法，令大家在穩定嘅環境，做多一啲嘢」。至於校方會否凍結人手，她指，可交由前線單位思考，例如可否調節工作的方法，甚至研究人員「可否教多一科書」，相信可藉機會改善過往做法。

中大管理團隊出席新春傳媒茶聚。（胡家欣攝）

翻查中大財政報告，23/24年度中大收入增至約131.6億，主要來自教資會補助金，其次是課程學費、利息及投資淨收益和捐贈及捐款。中大校董會主席查逸超表示，大學財政儲備一直是審慎地運用，例如學生獎學金、交流資助、研究種子基金等，是來自儲備的利息收入，而「儲備生息」是大學用得其所的表現。中大副校長陳德章指，大學儲備資本要夠大，每年才能收取相應大的利息，以支持大學營運，所以「儲備有好多真係唔郁」。

被問目前本港經濟欠佳，大學會否難以募捐，查逸超表示，「希望唔會啦」，但形容是有挑戰。陳德章表示，目前經濟周期不太好，但相信捐款人都有儲備，中大講座教授席、新發展計劃亦獲捐款支持。

至於大學投資策略會否有調整，查逸超認為，目前市場出現波動，大學投資策會否有變動，他相信不會太多，強調大學投資是長線，「講緊係五年、十年」，要視乎風險和回報，並對大學有健康的發展，「短炒係唔會做」。