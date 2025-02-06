居屋啟欣苑｜測量業界指預製組件使用多年　倡售樓書列明建築方法

近日入伙的房委會居屋啟欣苑出現爭議，有業主反映，當局在售樓時未有註明廚廁為「預製組件」，不能改動間隔，入伙後才得知，令裝修。測量師學會、公屋聯會認為，發展商日後可考慮在售樓書中列明建築方法，令購買者可瞭解更清楚。



近日最新入伙、位於啟德的居屋啟欣苑，出現爭議。

測量師學會：可否改動視乎是否牽涉結構牆及防火牆

香港測量師學會建築測量組主席李海達表示，預製組件建築法並非近年興起，在香港已使用超過十年。他解釋，預製組件建築法是將部分建築結構（如廁所、廚房）預先在工廠製造，之後才搬運至港地盤安裝。李指出，並非所有以預製組件興建的房屋皆不能改間隔，需看牆身是否牽涉結構牆及防火牆。

坐廁位置等可改動 不需遞交小型工程申請

對於售樓説明書中列明不可更改間隔，是否有方法令空間更實用，李解釋需留意不可改動的原因，如涉及結構或内部功能的改動，可先向房屋署入紙申請。不過若是法例或者大廈公契限制，則申請成功率較小。另外，他提出即使運用預製組件建築法，房屋内的坐廁位置等皆可改動，不過需向房屋署遞交小型工程申請。

香港測量師學會建築測量組主席李海達稱預製組件建築法並非近年興起，在香港已使用超過十年。（資料圖片）

售樓書無列明建築方法不違法

問及房委會應否就售樓書房無列明建築方法負責或作出補償，李海達表示，房委會此舉並不違例，《一手樓銷售條例》並無強制要求發展商需列明相關資料。雖然無強制要求，若資訊將影響業主可否改裝或裝修，他建議發展商日後可考慮在售樓書中列明建築方法，令購買者可瞭解更清楚。

翻查資料，條例中指明房委會興建的發展項目如由房委會興建，則不受當中條例有關售樓說明書的規管。

公屋聯會總幹事招國偉認為，居屋修改開積，會令成本及樓價上升。（資料圖片／周令知攝）

公屋聯會招國偉：居屋改開則或致成本上升

公屋聯會總幹事招國偉則表示，近年居屋改間隔聽聞最多是將梗廚改為開放式，但他強調，這類改動需要入則向房署申請；至於改其餘間隔，例如廚廁門的位置，由於今次房署表明不可改動牆身結構，因此不適用於啟欣苑的情況，他提醒業主們留意。

被問到今次事件是否反映已沿用多年的居屋開則不符合市民要求，招國偉指，近年聽得最多，是不少購買細單位的年輕置業人士較少下廚，因此想拆去梗廚，以換取更多空間。他認為技術上，署方可以做到有關修改，但強調此舉會令成本及樓價上升，未必乎合政府期望居屋「實而不華」、壓縮成本的方向。他又提到，近年房協的資助房屋，亦開始引入這類設計，加上政府又開始引入私人參建的居屋，相信未來市民會有更多選擇。

啟欣苑單位模型。（房委會圖片）

對於有業主指控售樓書未有通知廚廁為「預製組件」，不能改動間隔，他認為若果有對業主有用的資訊，署方可將之寫進售樓書，讓有意購買居屋的人士了解更多。