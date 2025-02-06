居屋啟欣苑｜測量業界指預製組件使用多年 倡售樓書列明建築方法
近日入伙的房委會居屋啟欣苑出現爭議，有業主反映，當局在售樓時未有註明廚廁為「預製組件」，不能改動間隔，入伙後才得知，令裝修。測量師學會、公屋聯會認為，發展商日後可考慮在售樓書中列明建築方法，令購買者可瞭解更清楚。
測量師學會：可否改動視乎是否牽涉結構牆及防火牆
香港測量師學會建築測量組主席李海達表示，預製組件建築法並非近年興起，在香港已使用超過十年。他解釋，預製組件建築法是將部分建築結構（如廁所、廚房）預先在工廠製造，之後才搬運至港地盤安裝。李指出，並非所有以預製組件興建的房屋皆不能改間隔，需看牆身是否牽涉結構牆及防火牆。
坐廁位置等可改動 不需遞交小型工程申請
對於售樓説明書中列明不可更改間隔，是否有方法令空間更實用，李解釋需留意不可改動的原因，如涉及結構或内部功能的改動，可先向房屋署入紙申請。不過若是法例或者大廈公契限制，則申請成功率較小。另外，他提出即使運用預製組件建築法，房屋内的坐廁位置等皆可改動，不過需向房屋署遞交小型工程申請。
售樓書無列明建築方法不違法
問及房委會應否就售樓書房無列明建築方法負責或作出補償，李海達表示，房委會此舉並不違例，《一手樓銷售條例》並無強制要求發展商需列明相關資料。雖然無強制要求，若資訊將影響業主可否改裝或裝修，他建議發展商日後可考慮在售樓書中列明建築方法，令購買者可瞭解更清楚。
翻查資料，條例中指明房委會興建的發展項目如由房委會興建，則不受當中條例有關售樓說明書的規管。
公屋聯會招國偉：居屋改開則或致成本上升
公屋聯會總幹事招國偉則表示，近年居屋改間隔聽聞最多是將梗廚改為開放式，但他強調，這類改動需要入則向房署申請；至於改其餘間隔，例如廚廁門的位置，由於今次房署表明不可改動牆身結構，因此不適用於啟欣苑的情況，他提醒業主們留意。
被問到今次事件是否反映已沿用多年的居屋開則不符合市民要求，招國偉指，近年聽得最多，是不少購買細單位的年輕置業人士較少下廚，因此想拆去梗廚，以換取更多空間。他認為技術上，署方可以做到有關修改，但強調此舉會令成本及樓價上升，未必乎合政府期望居屋「實而不華」、壓縮成本的方向。他又提到，近年房協的資助房屋，亦開始引入這類設計，加上政府又開始引入私人參建的居屋，相信未來市民會有更多選擇。
對於有業主指控售樓書未有通知廚廁為「預製組件」，不能改動間隔，他認為若果有對業主有用的資訊，署方可將之寫進售樓書，讓有意購買居屋的人士了解更多。