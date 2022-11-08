居屋2022｜啟德啟欣苑最平售124.3萬 首期僅6.2萬可住豪宅區
撰文：林穎嫺
出版：更新：
【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。房委會今日（8日）上載價單，預料下周二（15日）開始揀樓。
今期「入場費」最低的屋苑為市區盤啟德啟欣苑，B座低層開放式單位售價僅124.3萬，換言之，首期只需6.2萬便可「上車」，僅百多萬元便可住在備受矚目的啟德豪宅區一帶，但值得注意的是，單位僅189呎，僅大於一個標準車位，是今期最細單位之一，一直被外界批評為「劏盤」。
▼即睇今期新居屋▼
+4
啟德啟欣苑有兩幢，最貴單位為B座39樓15室，售價為4,785,400元，面積為447平方呎，呎價為10,706元。該單位屬常見的「開門見廁」型，預料可間兩房。單位望向新建的零售大樓和啟德車站廣場，但單位位處高層，相信景觀不受商場阻擋，更有機會可遠眺海景。
而該盤「入場費」最低的單位則同樣為B座的1樓8室，售價僅1,243,800元，單位面積189平方呎，較最細單位大3呎，呎價為6,581元，首期僅62,190元，是今期7個新盤中，入場費最低的單位。
該單位是今期7個新盤最細單位之一，屬開放式設計，廚廁均一字平排在單位的左邊，大門一開便是一字型是客廳，預料擺放睡床和衣櫃後，僅餘極小活動空間，準業主在裝修和設計上須多花心思。
▼點擊即睇居屋2022屋苑資訊▼
居屋2022｜北角驥華苑高層享海景 開放式單位「奇則」廳呈五角型居屋2022｜將軍澳昭明苑背向山景 10分鐘行到坑口站 社區設施多居屋2022｜啟欣苑劏盤最細186平方呎 駁地下街 B座高層可享海景居屋2022｜安達臣道安秀苑中高層享維港景 交通須轉駁有待改善居屋2022｜土瓜灣冠山苑座落九龍城校網 附近多幢舊樓正重建居屋2022｜東涌裕雅苑伙數最多 料可即買即住 享無死角海景居屋2022｜石門愉德苑望享河景 大部份單位直望城門河 食肆林立
居屋2022｜攪珠結果不似預期？ 盤點未來新項目 靚盤排隊推售居屋2022｜攪珠結果出爐 白表單身人士中首籤 揀樓機會仍不過半居屋2022｜攪珠結果揭盅 頭5個中籤號碼：00、47、08、11、29居屋2022｜6月13日早上10時半網上直播攪珠 料今年第四季揀樓居屋2022｜昨夜截止申請 累收逾25萬份申請 暫超額認購約27倍居屋2022｜超額認購26倍 申請者衝刺交表：自己親身碰運氣好啲居屋2022｜3.24截止申請暫超額認購逾19倍 最後衝刺填表須知一覽