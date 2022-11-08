居屋2022｜啟德啟欣苑最平售124.3萬　首期僅6.2萬可住豪宅區

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。房委會今日（8日）上載價單，預料下周二（15日）開始揀樓。

今期「入場費」最低的屋苑為市區盤啟德啟欣苑，B座低層開放式單位售價僅124.3萬，換言之，首期只需6.2萬便可「上車」，僅百多萬元便可住在備受矚目的啟德豪宅區一帶，但值得注意的是，單位僅189呎，僅大於一個標準車位，是今期最細單位之一，一直被外界批評為「劏盤」。



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啟德啟欣苑有兩幢，最貴單位為B座39樓15室，售價為4,785,400元，面積為447平方呎，呎價為10,706元。該單位屬常見的「開門見廁」型，預料可間兩房。單位望向新建的零售大樓和啟德車站廣場，但單位位處高層，相信景觀不受商場阻擋，更有機會可遠眺海景。

而該盤「入場費」最低的單位則同樣為B座的1樓8室，售價僅1,243,800元，單位面積189平方呎，較最細單位大3呎，呎價為6,581元，首期僅62,190元，是今期7個新盤中，入場費最低的單位。

該單位是今期7個新盤最細單位之一，屬開放式設計，廚廁均一字平排在單位的左邊，大門一開便是一字型是客廳，預料擺放睡床和衣櫃後，僅餘極小活動空間，準業主在裝修和設計上須多花心思。

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