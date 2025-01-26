財赤｜醫管局獻計購內地醫療儀器慳錢　高拔陞：水平非常高

政府連續三年千億財赤，七月底將約滿離任的醫管局行政總裁高拔陞，被問到醫管局會如何削減開支，他指計劃採購內地醫療儀器配合節流，大讚「水平非常之高，價錢亦比較相宜」。被問到政府財赤有否影響醫管局兩個「十年建院計劃」，高拔陞表示第一個「十年建院計劃」已到後半段，工程已開展，不受影響，至於第二個「十年建院計劃」，仍在規劃階段，認為現在談會否有影響屬「言之過早」。



醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府財赤醫管局獻計購內地儀器 高拔陞大讚水平高

高拔陞今日（26日）在電視節目《講清講楚》中指，醫管局大會早前成立委員會，檢視如何加強醫管局的效率，提到其中一個方向，是增加內地供貨來源，形容現時內地醫療儀器「水平非常之高，價錢亦比較相宜」，醫管局試用過認為「效果非常之好」。

高拔陞又提到，醫管局已引入人工智能協助員工工作，例如撰寫報告時擬定草稿，在病人治療過程中提供臨床建議等，認為上述措施，可以幫助醫管局提升效率，減輕財政負擔。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片／歐嘉樂攝）

被問到公立醫院近年醫療事故頻生，是否代表醫管局出現結構性問題，高拔陞強調香港的醫療系統達到國際級水平，但隨著科技進步，醫療水平越來越高，治療方法亦變得越來越多及複雜，亦有不少高風險程序，有時治療效果不理想或出現事故，是可以理解，強調醫管局十分重視每一宗事故。

醫療事故頻生 員工表現與工資掛鉤「公道」

對於將醫療事故數量納入工作表現評核，有否影響聯網高層的態度，他表示各聯網高層都是臨床出身，本來就十分緊張病人安全，「唔係話以前唔緊張，宜家先緊張」，認為醫管局公立醫院系統管理檢討委員會的建議，是希望向公眾發放訊息，同時可以令前線人員更重視病人安全。

委員會亦建議檢討醫管局的薪資架構，將員工的表現與工資掛鉤，表現欠佳者或無法加薪，他表示「想做好耐」，強調與政府財赤無關，認為有關建議可以加強同事的工作動力，建立「公道」的工作文化，又指普遍同事都歡迎建議，不認為會影響員工士氣。至於何時會完成檢討，他表示「我哋不停做緊，我希望可以盡快完成，因為呢個係我哋好想做嘅嘢嚟」。

高拔陞預計，本港農曆新年過後，公立醫院要應對流感高峰期。（資料圖片／夏家朗攝）

隨著本港踏入冬季流感高峰期，高拔陞表示近數周天氣轉冷，公立醫院急症室每日有5,500名病人求診，高峰期達到6,000人，而上呼吸道感染者，流感陽性比率達到11%，較平常多。他相信情況未到頂，因新年外遊、聚會多，料農曆新年過後會出現高峰期，醫管局已調撥人手及病床，有信心應對需求。

流感重症病人部分緣於無打針 高拔陞感「唔忿氣」

他指近期出現的多宗流感嚴重個案，部分患者已轉為穩定，部分仍危殆，整體留院日數、病徵等與以往大致相若。他又表示每次見到有關報告，都會「唔忿氣」，認為有關患者若有接種疫苗，情況不致如此嚴重，呼籲兒童、長者及長期病患等高風險人士，盡快流感接種疫苗。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片／梁鵬威攝）

未來從事教學或臨床工作

將於七月底約滿後離任行政總裁的高拔陞，談及不續約的決定時表示「都諗咗一時間」，認為經歷疫情後公營醫療系統回復得不錯，與內地融合交流合作、發展智慧醫療，都上了軌道，加上自己大學畢業至今，已在醫管局服務30多年，現時是合適的時間離任，又稱對於其醫管局的生涯沒有遺憾。

至於未來去向，高拔陞表示首先要「放下假、休息下先」，未來或會從事他喜愛的教學或臨床工作。