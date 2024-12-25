低空經濟｜醫管局研無人機運送物資　傳初步擬向布袋澳等鄉郊派藥

為配合新一份《施政報告》提出發展「低空經濟」，有消息指醫管局正探討以無人機向鄉郊地區派藥，多間公立醫院近期正與相關企業和機構磋商。局方回覆傳媒確認，正探討低空經濟應用於醫療服務的範疇，包括以無人機運送物資的可行性，並與不同政府部門及持分者緊密溝通。



消息指將軍澳醫院正研究利用無人機，向約10公里外的布袋澳送藥。（資料圖片）

醫管局自去年推出藥物送遞服務，按每張處方劃一收取65元的運輸物流費，由順豐香港與嘉里醫藥合作負責運輸。服務涵蓋離島等全港各區，最快翌日送到。

局方為配合政府發展「低空經濟」的主張，計劃將送藥服務擴大。據指出，將軍澳醫院正研究利用無人機，向約10公里外的布袋澳送藥；北區醫院則以附近鄉郊村落為初步目標。

醫管局稱正探討低空經濟應用於醫療服務的範疇，包括以無人機運送物資的可行性。圖為醫管局大樓。(資料圖片)

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，關心無人機派藥的收費，以及病人能否於家門取藥。 立法會科技創新界議員邱達根稱，獲知內地的無人機派送技術趨向成熟，但認為暫時仍難於實現「點對點」派遞。低空經濟企業顧問林漢源也稱，無論法律還是安全問題，無人機派藥似乎存在頗多隱憂。