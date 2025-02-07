荃灣聖方濟中學辦台北遊學團被延期多年 向旅行社索償10.3萬元
撰文：陳蓉
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荃灣聖方濟中學在2019年申辦台北遊學團，惟因新冠疫情而一再被延期，校方曾要求退款，但遭代辦旅遊公司拒絕。該旅遊公司後更因旅遊代理牌照過期而無法履行合約，校方日前入稟要求該公司退回共10.3萬的團費及相關利息與訟費。
原告人為荃灣聖方濟中學（ST. FRANCIS XAVIER'S SCHOOL, TSUEN WAN），被告為禮薈旅遊有限公司（JOSE TRAVEL LIMITED）。
遊學團渉20學生及4名老師
入稟狀指出，原告人於2019年12月5日與被告人簽訂合約，由被告承辦共20位學生及4位老師的台北遊學團，費用合共為10.3萬元。
曾要求退款被拒
原告於2020年1月已繳付全數，惟因新冠疫情影響，遊學團一再延期，原告於2020年8月曾提出取消遊學團，並要求退回款項，但遭被告拒絕，其後雙方多次協商更改出發日子。
被告的旅行代理商牌照於2022年12月 2 日失效，無法履行合約，原告遂入稟要求被告退回10.3萬的團費、利息及訟費。
案件編號：DCCJ720/2025
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