MIRROR｜阿Mo工傷索償案　官指僱主迴避　下令42天交抗辯理由

MIRROR紅館演唱會塌屏幕事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿 Mo），早前入稟向其僱主公司「舞館」工傷索償，案件周二在區域法院提訊，公司並無代表出席，亦未有收取申請方的文件，法官羅麗萍認為公司有意迴避，下令公司須在42天內提交抗辯，否則會以「非正審判決」方式，直接進入評定賠償程序，並把案押後至7月4日進行指示聆訊。



李稱案發時月薪7.3萬

申請人為李啟言，被告舞館有限公司。答辯方繼續沒有代表出庭。李於2022 年 7 月 28 日受僱於舞館期間，在表演時發生意外，傷及脊椎，四肢癱瘓。李當時 27 歲，當時月入約 $73,720 。

舞蹈員李啟言（阿Mo）在2022年的MIRROR的紅館演唱會中，遭螢幕壓中，嚴重受傷致四肢癱瘓。

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

七度派件無人收

李的律師透露，曾郵遞、掛號及派送等方式，七度把文件派到被告公司的地址，但均無人接收。此外，該公司的董事和公司秘書在去年9月16日已辭職，之後無更新接替者名單。由於僱員補償援助基金管理局表示仍在調查案件，及判斷法律責任，因此暫不索取簡易判決。

官認為再押後對事主無幫助

法官指本案是僱員補償案件，判決不會阻礙申請人再追討演唱會的「大判」或其他分判商。意外發生至今已兩年半，認為再押後對事主無幫助。基於李全身癱瘓，法庭會接納主診醫生的報告，很可能會判定李完全喪失工作能力。

若被告不回應將直接入賠償程序

最後頒下「指明事項令」（unless order），若被告未能在 42 天內回應，法庭將頒下對申請人有利的「非正審判決」（interlocutory judgment），並直接進入評定賠償的程序。

DCEC338/2024