張健華就賠償女院友83.6萬求准上訴　指一個性侵動作都無拍到

康橋之家前院長張健華被指性侵智障女院友，去年被裁定須向事主家人賠償83.6萬元。張不服裁決，申請上訴許可及暫緩執行賠償，案件今（24日）在高等法院提訊，張陳詞稱，閉路電視片「一個性侵動作都冇」，認為指控太重及處罰太高，他承受不起，揚言一定要上訴。法官黃若峰稱會於3個月內下裁決。



女事主無法出庭張獲撤控

原告（下稱：事主）由其母親代為入稟。張被指於2014年在院舍內性侵中度智障女事主，因女事主無法出庭作供，張最後獲撤控。女事主家人其後入稟區院向張及康橋之家民事索償，被裁定勝訴，張及康橋之家需賠119萬，張須承擔七成賠償，即約83.6萬元。

張健華就被下令賠償智障女院友案申請上訴許可，並稱閉路電影都無拍到性侵動作。(陳曉欣攝)

張指事主完全沒有不開心

張今自行陳詞指，事主完全沒有不開心或抑鬱病徵，認為判決書寫了創傷夠大才會影響創傷性後遺症，故沒可能發生任何問題。

指閉路電視片未拍到任何性侵動作

張又指，原審在裁決中沒有引用涉案動作證實指控，又指閉路電視影片未有顯示到任何侵動作，認為指控太嚴重，罰金太高，一定要繼續上訴。原告方採納書面陳詞，並無其他補充。

女事主康復無期需全天候照顧

原審區院法官黃若峰早前的判詞指，考慮到女事主案發後患創傷後遺症及精神分裂，康復無期，終生要接受治療且需全天候照顧，下令張及康橋之家需賠119萬。

案件編號：DCPI 648/2018