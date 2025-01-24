張健華就賠償女院友83.6萬求准上訴 指一個性侵動作都無拍到
撰文：陳曉欣
出版：更新：
康橋之家前院長張健華被指性侵智障女院友，去年被裁定須向事主家人賠償83.6萬元。張不服裁決，申請上訴許可及暫緩執行賠償，案件今（24日）在高等法院提訊，張陳詞稱，閉路電視片「一個性侵動作都冇」，認為指控太重及處罰太高，他承受不起，揚言一定要上訴。法官黃若峰稱會於3個月內下裁決。
女事主無法出庭張獲撤控
原告（下稱：事主）由其母親代為入稟。張被指於2014年在院舍內性侵中度智障女事主，因女事主無法出庭作供，張最後獲撤控。女事主家人其後入稟區院向張及康橋之家民事索償，被裁定勝訴，張及康橋之家需賠119萬，張須承擔七成賠償，即約83.6萬元。
張指事主完全沒有不開心
張今自行陳詞指，事主完全沒有不開心或抑鬱病徵，認為判決書寫了創傷夠大才會影響創傷性後遺症，故沒可能發生任何問題。
指閉路電視片未拍到任何性侵動作
張又指，原審在裁決中沒有引用涉案動作證實指控，又指閉路電視影片未有顯示到任何侵動作，認為指控太嚴重，罰金太高，一定要繼續上訴。原告方採納書面陳詞，並無其他補充。
女事主康復無期需全天候照顧
原審區院法官黃若峰早前的判詞指，考慮到女事主案發後患創傷後遺症及精神分裂，康復無期，終生要接受治療且需全天候照顧，下令張及康橋之家需賠119萬。
案件編號：DCPI 648/2018
張健華遭性侵女院友母親申請破產 張早已被裁需賠償逾83萬康橋之家因張健華性侵事件需賠償 事主家屬求將康橋護理公司清盤張健華被指申請法援提供假資料 政府入稟向張追討訟費張健華稱會就女院友索償案上訴 堅稱無非禮 指法官畀晒面隔籬張健華涉性侵智障女院友 事主受創康復無期 張及康橋須賠119萬