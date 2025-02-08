蛇年｜旅議會︰春節黃金周過夜客增　外語導遊稀有旅社不接泰國團

內地春節黃金周結束，本港接待旅客人次140萬，其中內地旅客多達120萬，佔入境旅客總數的85%。旅議會總幹事楊淑芬今早（8日）在電台節目表示，跟團訪港的旅客升至7.9萬人，其中83%留港過夜，平均在港逗留2至3晚，高於去年的1至2晚。但她提到本港外語導遊不足，以致有旅行社不敢接待泰國團，期望當局可加強培訓。

旅遊界立法會議員姚柏良在同一節目指，酒店入住率近九成，房價按年跌約一成，相信是旅客願意過夜的原因之一。



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7.9萬人跟團訪港 平均逗留2至3晚 旅議會滿意整體數字

旅議會總幹事楊淑芬表示，雖然內地春節黃金周期間，訪港旅客人數較預期少，但跟團訪港的旅客升至7.9萬人，其中83%留港過夜，平均在港逗留2至3晚，高於去年的1至2晚，因此仍滿意整體數字。但她提到本港旅遊業的人手不足，即使東南亞旅客有興趣赴港旅行，但外語導遊的缺乏，以致有旅行社不敢接待泰國團，故期望當局可加強培訓。

新春外遊團按年跌約300個 網上詐騙廣告猖獗有影響

楊淑芬又指，今年新春有逾1,400個外遊團，低於去年逾1,700個，即按年跌17.6%。她估計，由於農曆新年及聖誕節兩個假期接近，市民未必考慮在短時間內外遊兩次，另外冒充旅行社的網上詐騙廣告猖獗，也影響旅行團生意，部份市民或選擇直接向航空公司購買機票。

姚柏良指房價按年跌約一成 吸引旅客留港過夜

旅遊界立法會議員姚柏良指，內地新春黃金周期間，酒店入住率近九成，房價按年跌約一成，相信是旅客願意過夜的原因之一。他認為深圳居民在恢復一簽多行後，毋須在農曆新年訪港，加上內地旅遊市場競爭激烈，認為旅客人數與去年相若已是難得。他期望當局能爭取北京、上海、廣州等城市實施一簽多行。