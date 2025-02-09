渣打馬拉松｜「初哥」陪女朋友參加10公里賽：明年會挑戰半馬賽事

渣打馬拉松今日（9日）舉行，早上各組別選手陸續回到維園終點。有陪女朋友參加十公里賽事的「初哥」讚沿途景色優美，又指做完運動覺得「個人重舒服咗」，更豪言明年會挑戰半馬賽事。



▼2月9日．渣打馬拉松全馬及半馬跑手經過彌敦道▼



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大約8時，半馬挑戰組、十公里多組賽事的選手陸續到達維園終點。終點線後，不少人拿著完成獎牌打卡留念，亦有結伴同行的情侶、朋友一起分享衝線的喜悅。

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何先生及駱小姐參加十公里賽事，是這對情侶首次參加渣打馬拉松。駱小姐稱不太辛苦，大會安排亦十分順暢，何先生亦指感覺舒服，氣氛亦不錯。二人又指，作賽事有太陽初升，景色不錯，期間亦有打卡。陪伴女朋友參賽的何先生表示，無特別為比賽作準備，但參加完比賽得認為「幾好玩」，更表示希望明年挑戰半馬，稱明年一定會再參加。

何先生及駱小姐首次拍着拖參加渣打馬拉松。(林遠航攝）

67的鄧先生今年是第五度參賽，他曾經參加全馬賽事，今次則參加半馬挑戰組，以2小時07分衝線，指滿意成績。他讚賞今次賽事安排，笑指「田總very good」，又指明年都會繼續報名。他又認為，賽事明年若移師到體德體育園舉行，或可以吸引更多遊客參與。

67的鄧先生今年是第五度參賽讚賞今次賽事安排，笑指「田總very good」。(林遠航攝）

▼2月9日 渣打馬拉松10公里賽在東區走廊起跑▼



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▼2月9日 渣打馬拉松2025渣馬全馬及半馬在尖沙咀起跑▼

