渣打馬拉松2025｜周潤發2小時24分33秒完成半馬：今次有人工加

渣打馬拉松2025今日（9日）舉行，影星「發哥」周潤發再出戰半馬拉松賽事，早上約7時半抵達尖沙咀起步點。根據大會紀錄，「發哥」以2小時24分鐘33秒完成，他賽後笑言今年有成績，「今次有人工加」，心情興奮地與其他選手selfie自拍，又打算吃碗仔翅慶功。



「發哥」周潤發表示滿意自己的成績，會吃碗仔翅慶功。（夏家朗攝）

影星周潤發以2小時24 分33秒完成半馬賽事，賽後與其他選手SELFIE自拍。(林遠航攝)

根據大會紀錄，影星周潤發以2小時24 分33秒完成半馬賽事。(何穎賢攝)

滿意「三條二」成績 吃碗仔翅慶功

周潤發賽後表示：「今日天公造美，天氣好好，好涼，好舒服……今年有成績呀，今次有人工加。」

根據他自己計時，成績為2小時22分，他表示十分滿意「三條二」，打算賽後到附近吃碗仔翅慶功。他把明年目標定為2小時20分，又笑指到八十歲時「跑到兩個鐘頭就ok」，但不會挑戰全馬。至於「發嫂」陳薈蓮未來會否一同落場，他指她通常拉筋，不會跑步。至於會否落場做「啦啦隊」？他指「都得嘅，終點等啦」。

被問到沿途是否好多人找他「打卡」造成阻礙，一向親民的發哥笑言自己身邊有「保皇黨」保護，又指「影完就走，乜事都無」。渣馬明年或移師啟德體育園起步，發哥表示有興趣，「未試過吖嘛」，不過未知屆時路線「會點樣兜」。

「發哥」周潤發表示滿意自己的成績，會吃碗仔翅慶功。（夏家朗攝）

「發哥」周潤發表示滿意自己的成績，與記者及工作人員自拍。（夏家朗攝）

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發哥早上7時半抵達尖沙咀起步點

周潤發參加的半馬拉松，早上在尖沙咀彌敦道開跑。天氣寒冷，他穿了長衫及長褲，也戴了手套，與去年只穿背心不同，可見今早甚為寒冷。

影星「發哥」周潤發再出戰半馬賽事，約7時半抵達尖沙咀起步點。(洪戩昊攝）

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