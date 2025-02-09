最佳航空公司排名2025｜國泰位居第4　HK EXPRESS躋身廉航第幾？

航空評價網站 AirlineRatings 昨日（8日）公布2025年全球最佳航空公司排行榜，今年由大韓航空位居榜首，國泰航空位居第四，比去年下跌一位，其後為新加坡航空。國泰旗下的HK EXPRESS香港快運，亦在全球最佳廉價航空公司中排名第四，是首次上榜。



國泰今日（9日）表示，樂見該排名，未來會引入更多經升級的客機，提升顧客體驗。



航空評價網站 AirlineRatings 近日公布2025年全球最佳航空公司排行榜，國泰航空位居第4。（資料圖片）

大韓航空在全服務航空類別排名首位

今年全球最佳全服務航空公司，由大韓航空位居榜首，次位為卡塔爾航空，第3位是紐西蘭航空，國泰航空排第4位，比新加坡航空高一位；其後上榜的航空公司依次阿聯酋航空Emirates、日本航空、澳洲航空Qantas、阿提哈德航空Etihad及土耳其航空。

國泰航空表示，很榮幸在今年的全球最佳航空公司中，繼續位居前5名，今年將會引入更多經優化的波音777-300ER型號客機，未來亦會繼續致力提升顧客體驗。

2025年全球最佳全服務航空公司（Full Service Airlines）：

1. 大韓航空

2. 卡塔爾航空

3. 紐西蘭航空

4. 國泰航空

5. 新加坡航空

6. 阿聯酋航空Emirates

7. 日本航空

8. 澳洲航空Qantas

9. 阿提哈德航空Etihad

10. 土耳其航空

11. 長榮航空

12. 斐濟航空

13. 維珍航空

14. 全日空

15. 墨西哥航空

16. 加勒比海航空

17. 泰國航空

18. 星宇航空

19. 越南航空

20. 斯里蘭卡航空

21. 法國航空

22. 荷蘭皇家航空公司

23. 加林航空

24. 毛里求斯航空

25. 嘉魯達印尼航空



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HK EXPRESS香港快運在廉價航空排名第4

至於最佳低成本航空公司，則由亞洲航空AirAsia奪首位，其次為捷星航空Jetstar及波羅的海航空AirBaltic，HK EXPRESS香港快運排第四。

AirlineRatings 指，會根據每間航空公司的餐點、小吃、飲料、座位間距、安全評級、Wi-Fi、座椅電源等標準，評定最佳航空公司的排名。至於最佳廉航，則需要提供一系列經濟實惠的機上服務，排名最高的航空公司需提供極低的基本票價，並保持良好的航線網絡，亦必須符合嚴格的安全標準。

2025年全球最佳廉價航空公司（Low Cost Airlines）：

1. 亞洲航空AirAsia

2. 捷星航空Jetstar

3. 波羅的海航空

4. 香港快運航空

5. 易捷航空

6. 杜拜航空

7. 瑞安航空

8. 酷航空

9. 微風航空

10. 西南航空

11. 天空航空

12. 納斯航空

13. 途易航空

14. 挪威航空

15. 靛藍航空

16. 阿拉伯航空

17. 沃拉里斯航空

18. 捷特航空

19. 維茲航空

20. 伏林航空

