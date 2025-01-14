最安全航空排名｜國泰列傳統航空第3　HK Express登低成本航空第1

全球最安全航空公司2025（The World's Safest Airlines for 2025）排名出爐。國泰集團旗下的國泰航空，與卡塔爾航空（Qatar Airway）和阿聯酋航空（Emirates）並列傳統航空第3位。國泰集團旗下的HK Express香港快運，則在最安全的25間低成本航空（又稱廉價航空）排名榜首。



航空公司安全和產品評級網站AirlineRatings.com在385家航空公司中，選出最安全的25家傳統航空公司和25家最安全的低成本航空公司排名。

紐西蘭航空在傳統航空公司排名首位，其次為Qantas澳洲航空；第3位則有三間，分別為國泰航空、Qatar Airways卡塔爾航空及Emirates阿聯酋航空；Virgin Australia維珍澳洲航空及Etihad Airways阿提哈德航空則分別排4及第5位；其後為日本ANA全日空航空、台灣長榮航空及Korean Air大韓航空。

至於低成本航空公司排名，HK Express香港快運獲得第一名，其次為Jetstar Group捷星集團及愛爾蘭Ryanair瑞安航空。easyJet易捷航空排第四位，Cebu Pacific宿霧太平洋航空排第22位。