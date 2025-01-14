最安全航空排名｜國泰列傳統航空第3 HK Express登低成本航空第1
撰文：倪清江
出版：更新：
全球最安全航空公司2025（The World's Safest Airlines for 2025）排名出爐。國泰集團旗下的國泰航空，與卡塔爾航空（Qatar Airway）和阿聯酋航空（Emirates）並列傳統航空第3位。國泰集團旗下的HK Express香港快運，則在最安全的25間低成本航空（又稱廉價航空）排名榜首。
航空公司安全和產品評級網站AirlineRatings.com在385家航空公司中，選出最安全的25家傳統航空公司和25家最安全的低成本航空公司排名。
紐西蘭航空在傳統航空公司排名首位，其次為Qantas澳洲航空；第3位則有三間，分別為國泰航空、Qatar Airways卡塔爾航空及Emirates阿聯酋航空；Virgin Australia維珍澳洲航空及Etihad Airways阿提哈德航空則分別排4及第5位；其後為日本ANA全日空航空、台灣長榮航空及Korean Air大韓航空。
至於低成本航空公司排名，HK Express香港快運獲得第一名，其次為Jetstar Group捷星集團及愛爾蘭Ryanair瑞安航空。easyJet易捷航空排第四位，Cebu Pacific宿霧太平洋航空排第22位。
國泰：航班數量明年1月回復至疫情前100% 投資千億配合機場三跑國泰航空、HK Express航班量下月起回復疫前水平 機師數「超標」三跑啟用｜130學生搭國泰航機用中跑道首飛 港航總裁親駕駛航班機場三跑道系統啟用 國泰、港航同步起飛 大灣區航空客機降北跑國泰曼谷返港航機故障 200乘客機上等維修 坐足5小時始通知取消HK Express獲選2024年增長最快航空公司 陳美寶：迎來疫後新高峰HK Express富士山靜岡機場首航 櫻桃小丸子「來港」向旅客派禮品聖誕節｜HK Express登機櫃位排長龍 家長自製11日悠長假期遊首爾HK Express推低至$1600兩組日本來回機票 涉東京大阪 分組一覽